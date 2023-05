Cuiabá dispensa Ivo Vieira após goleada para o Atlético-MG

O português Ivo Vieira não teve tempo nem de tomar água nos vestiários do Cuiabá e foi comunicado que estava fora dos planos para o restante do Campeonato Brasileiro. A goleada de 4 a 0 sofrida diante do Atlético-MG, nesta quarta-feira à noite, na Arena Pantanal, foi a gota dágua que faltava para a diretoria decidir demiti-lo.

Junto com o técnico, deixam o clube seus dois auxiliares, os portugueses Pedro Andrade e Honorato José. Como já aconteceu em outras vezes, o cargo vai ser ocupado de forma interina por Luiz Fernando Iubel, auxiliar permanente do clube, cargo fortalecido pelos dirigentes, justamente para ser uma alternativa rápida pra tantas trocas de técnicos.

O Cuiabá já volta a campo no próximo sábado diante do Fluminense, a partir das 18h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro em jogo válido pela sexta rodada. Com apenas quatro pontos em cinco jogos, o Cuiabá ocupa a 17.ª posição, abrindo a zona de rebaixamento.