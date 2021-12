Cuiabá dispensa Clayson, ex-Corinthians, e meia por suspeita de agressão a mulher

O Cuiabá emitiu uma nota oficial nesta quinta-feira revelando que o atacante Clayson, ex-Corinthians, e o meia Rafael Gava estão sendo investigados por suspeita de lesão corporal a uma jovem. A mulher de 22 anos registrou um boletim de ocorrência na polícia.

A diretoria do time do Mato Grosso imediatamente afastou o atacante e o devolveu para o Bahia, dono dos direitos econômicos do atleta. Clayson ainda não se pronunciou oficialmente sobre a acusação. Já Rafael Gava diz ser inocente.

“Ao confrontar os jogadores, a direção ouviu a confissão da participação de Clayson no lamentável episódio. Já Rafael Gava teve sua versão de que estava em casa com familiares confirmada pelo próprio colega”, disse a direção do Cuiabá, em comunicado.

“O Cuiabá lamenta profundamente o ocorrido e já informou Clayson que sua conduta extracampo é inaceitável e que encerrará seu vínculo imediatamente. O atleta, que pertence ao E.C. Bahia, foi excluído ontem mesmo do grupo que enfrenta hoje o Santos, na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Em relação ao atleta Rafael Gava, o Cuiabá aguardará a conclusão das investigações para decidir qual atitude será tomada.”

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a mulher diz ter sofrido agressão de Clayson em um motel, na companhia de outros dois homens e mais uma mulher. No relato, ela afirma ainda que o jogador chegou a quebrar uma garrafa e a teria agredido. Na sequência, a mulher teria deixado o motel e rumou para um hotel, onde tentou se matar. Ferida, foi internada na terça-feira, no Hospital Municipal de Cuiabá.

“O clube de Mato Grosso reafirma publicamente seu repúdio a toda e qualquer forma de violência e de assédio, especialmente contra as mulheres, e contribuirá na apuração dos fatos e responsabilidades”, registrou a direção do Cuiabá, no mesmo comunicado.