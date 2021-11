Esporte Cuiabá derrota Internacional e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão

O Cuiabá se afastou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, ao derrotar o Internacional, nesta quarta-feira à noite, na Arena Cuiabá, por 1 a 0, em duelo válido pela rodada 33. Com o resultado, a equipe de Mato Grosso alcançou os 42 pontos, enquanto a equipe colorada permaneceu com 47.

Cuiabá começou com a iniciativa de ataque, mas teve dificuldades para superar o bloqueio do Inter. Aos cinco minutos, uma finalização perigosa de Clayson desviou em Bruno Méndez. O time gaúcho respondeu com Patrick para boa defesa de Walter, mas o lance foi anulado por impedimento.

Ao contrário de muitos jogos neste Brasileirão, quando o excesso de troca de passes torna a disputa enfadonha, as duas equipes buscaram a cada ataque incomodar a meta adversária, tornando os ataques interessantes. O problema foi a qualidade na finalização.

A paralisação de oito minutos por causa da falta de energia na Arena Cuiabá não alterou o panorama da partida. O Cuiabá permaneceu mais ativo, com Clayson e Pepê pelo lado esquerdo, enquanto o Inter não tinha inspiração e só incomodou Walter em uma fraca cabeça de Rodrigo Dourado.

Os dez minutos de acréscimos foram todos do Cuiabá, que pressionou em busca do primeiro gol sob a coordenação de Max. Marcelo Lomba fez duas boas defesas. Já o Inter não tece forças nem mesmo para contra-atacar.

O Inter voltou para a etapa final com Edenílson, em substituição a Caio Vidal, e equilibrou a disputa. Se no ataque o time colorado foi mais ativo, na defesa a equipe mostrou problemas. Aos dez minutos, Paulão fez longo lançamento para Clayson perder a maior oportunidade da partida. Aos 14, Paulão, de bicicleta, também levou perigo.

A maior ambição pela vitória do Cuiabá foi premiada. O árbitro apontou mão na bola de Johnny, após cruzamento de Felipe Marques. Elton, que havia acabado de entrar, bateu o pênalti e abriu o placar, aos 23 minutos.

Atrás no placar, o Inter partiu para o ataque na tentativa de fazer o que não havia feito até então na partida. Patrick e Matheus Cadorini criaram oportunidades, mas não aproveitaram.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 0 INTERNACIONAL

CUIABÁ – Walter; João Lucas, Paulão, Alan Empereur e Uendel; Camilo, Pepê, Rafael Gava (Yuri Lima), Max (Felipe Marques) e Clayson (Anderson Conceição); Jenison (Elton). Técnico: Jorginho.

INTERNACIONAL – Marcelo Lomba; Saravia (Heitor), Bruno Méndez, Mercado e Paulo Victor (Thauan Lara); Johnny (Matheus Cadorini), Rodrigo Dourado, Palacios (Juan Cuesta), Caio Vidal (Edenílson) e Patrick; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

GOLS – Elton aos 23 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Paulo Roberto Alves Junior (PR).

CARTÕES AMARELOS – Paulo Victor, Yuri Lima, Elton, Clayson e Anderson Conceição.

RENDA – R$ 448.229,00.

PÚBLICO – 7.750 presentes.

LOCAL – Arena Cuiabá.