Esporte Cuiabá arranca a virada sobre o América-MG no fim e vence 1ª no Brasileiro

Em um jogo dramático até os minutos finais, o Cuiabá conquistou um grande resultado ao derrotar o América-MG por 2 a 1, neste domingo, em Belo Horizonte, e obteve a primeira vitória no Campeonato Brasileiro.

Jogando fora de casa, o time do Mato Grosso viu o América-MG dominar as chances e abrir o placar com Aloísio. No final, porém, os visitantes empataram com gol contra de Marlon e passaram à frente em cobrança de falta de Ronald Lopes. Além dos gols, os últimos minutos contaram com expulsão e pênalti anulado.

O Cuiabá chegou a quatro pontos no torneio. Já o América começa a se complicar no torneio: esta foi a quarta derrota em quatro rodadas. É o único time que ainda não pontuou no Nacional.

Contando com o apoio de sua torcida, o América quase marcou com Aloísio. O atacante completou cruzamento da direita e carimbou o travessão do adversário. Aos 11 minutos, porém, ele não errou o alvo. Everaldo cruzou da direita e o atacante apareceu na segunda trave para completar de peito. A bola passou por baixo do goleiro Walter, que ainda tentou a defesa, mas sem sucesso.

Na volta para o segundo tempo, o América impôs um ritmo forte e teve várias chances para ampliar. Benítez, após boa jogada individual, acertou o travessão. Depois, Aloísio finalizou da entrada da área, mas Walter fez defesa segura. O atacante tentou outra vez em chute cruzado, mas mandou para fora.

A partida se encaminhava para a vitória do América, mas aos 39 minutos o Cuiabá empatou em lance infeliz do lateral Marlon. Wellington Silva fez jogada pela esquerda e cruzou rasteiro. Ao tentar desviar, o defensor marcou contra: 1 a 1.

O jogo então ficou eletrizante até o apito final. Isidoro Pitta saiu na cara do gol, driblou Cavichioli, que parou a jogada com a mão fora da área. O árbitro marcou falta e expulsou o goleiro do América. Na bola parada, Ronaldo Lopes cobrou a infração com perfeição e virou o placar aos 46 minutos. Danilo Avelar, improvisado no gol porque o América-MG já feito todas as substituições, não conseguiu fazer a defesa.

Ainda deu tempo para o árbitro marcar pênalti para o América após Martínez ser derrubado na área. Após revisão no VAR, no entanto, o árbitro anulou a marcação. O Cuiabá conseguiu segurar o resultado e garantiu a primeira vitória.

Os dois times voltam a campo já na próxima quarta-feira pela quinta rodada. Às 19h, o América visita o Red Bull Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Mais tarde, às 20h, o Cuiabá tem um duelo bem complicado, pois recebe o Atlético-MG, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 X 2 CUIABÁ

AMÉRICA – Matheus Cavichioli; Marcinho (Nino Paraíba), Iago Maidana, Danilo Avelar e Marlon; Juninho, Alê e Benítez (Lucas Kal); Felipe Azevedo (Mateus Gonçalves), Aloísio (Mikael) e Everaldo (Emmanuel Martínez). Técnico: Vagner Mancini.

CUIABÁ – Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Mateusinho; Filipe Augusto, Raniele (Ronald Lopes) e Ceppelini (Quagliata); Emerson Ramon (Jonathan Cafu), Deyverson (Isidro Pitta) e Iury Castilho (Wellington Silva). Técnico: Ivo Vieira.

GOLS – Aloísio, aos 11 minutos do primeiro tempo. Marlon, contra, aos 39, e Ronald Lopes, de falta, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

CARTÕES AMARELOS – Marlon, Alê e Mateus Gonçalves (América). Alan Empereur e Ceppelini (Cuiabá).

CARTÃO VERMELHO – Matheus Cavichioli (América).

RENDA – R$ 41.400,00.

PÚBLICO – 5.228 presentes.

LOCAL – Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).