Cuca chega a Belo Horizonte para recuperar Atlético-MG e ligado no Palmeiras

Resgatar o espírito vencedor que rendeu ao time os títulos do Brasileirão e da Copa do Brasil do ano passado e superar o Palmeiras para manter vivo o sonho da Libertadores. O técnico Cuca desembarcou no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, nesta segunda-feira, disposto a cumprir a dupla missão a fim de escrever mais um capítulo de vitórias na sua relação com o clube mineiro.

A situação, porém, não é das mais fáceis. A primeira tarefa do treinador, que vai para a sua terceira passagem no comando do Atlético-MG, é levantar o ânimo do elenco após a derrota sofrida no final de semana para o Corinthians, em pleno Mineirão, de virada.

O contato inicial acontece já nesta terça-feira, no CT do clube. Apesar de ter a semana cheia para trabalhar, já que o próximo compromisso pelo Brasileiro é só no final de semana, o primeiro mata-mata da Libertadores acontece no início de agosto.

O adversário não traz boas recordações ao treinador. Líder do Nacional,com 39 pontos, o Palmeiras atravessa mais uma vez o caminho do Atlético no torneio. No ano passado, o time paulista carimbou o passaporte para a decisão justamente após eliminar a equipe atleticana na semifinal.

No Brasileiro, a missão também tem caráter de urgência. A equipe ocupa o quarto lugar, com 32 pontos, e já vê seu posto ameaçado por Athletico, Flamengo e Internacional.

Sem dar entrevistas na sua chegada ao aeroporto, Cuca parou para tirar fotos com alguns torcedores, mas não quis dar entrevistas. Ele seguiu direto para um hotel, no centro da cidade, onde a diretoria do clube mineiro o aguardava para uma reunião.

Diante de tantos problemas, a boa notícia é que Cuca vai ter em mãos a base do elenco que, no ano passado, ganhou o Brasileiro e a Copa do Brasil.