Cuca alfineta Palmeiras e Abel Ferreira: ‘Quando se ganha, tudo é perfeito’

A entrevista coletiva de Cuca após a vitória do Atlético-MG sobre o Coritiba no último lance teve como tema o Palmeiras de Abel Ferreira, que na última semana eliminou o time mineiro da Copa Libertadores. Cuca comentou sobre o estilo de jogo do rival paulista e deu a entender que o bom momento vivido tem protegido o rival de críticas.

“É mais fácil para o Abel pôr o Dudu e o Rony para correr e marcar. Quando você tem característica de outros jogadores, você não consegue fazer isso. Meu time não conseguiria fazer isso porque não é reativo, ele é proativo, coisa que o Palmeiras geralmente não faz. Eles jogam no teu erro após a roubada de bola. Quando você está vencendo, tudo é perfeito, maravilhoso. E se perdesse? Se a derrota vem para eles nesse jogo, vocês estavam cobrando as duas expulsões, as seis quedas do goleiro no mesmo canto, o treinador que não ficou para os pênaltis”, disse Cuca.

Após seis jogos sem vencer, com quatro derrotas e dois empates, o Atlético Mineiro marcou no último lance no estádio Couto Pereira para poder respirar no Campeonato Brasileiro. A vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba foi celebrada pelo treinador atleticano, que espera ver seu time tendo mais tranquilidade para converter as chances nos próximos jogos.

“Nós fizemos um jogo muito bem jogado, principalmente no segundo tempo. O primeiro foi mais de adaptação ao campo e ao horário. O jogo pedia uma alteração no perfil do time, com um jogador de área. O Alan Kardec entrou e finalizou quatro vezes, uma delas foi o gol. Fomos felizes nas escolhas, o banco entrou e ajudou a ganhar o jogo. Isso é muito importante, mostramos que não temos só os titulares. É uma vitória muito importante, nos dá ânimo para os 16 últimos jogos do campeonato”, disse Cuca.

Além de ficar seis jogos sem vencer, o Atlético-MG vem de eliminações recentes na Libertadores e também na Copa do Brasil. O clube terá apenas os 16 jogos restantes do Brasileirão pela frente até o fim da temporada. Na próxima rodada, o Atlético enfrentará o Goiás em casa, no próximo domingo, às 19h.