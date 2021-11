Cuca admite título encaminhado ao Atlético-MG, mas alerta: ‘Gritar na hora certa’

A manutenção da vantagem de 10 pontos sobre o Palmeiras no Brasileirão, com somente sete rodadas para disputar, aumenta a euforia do torcedor atleticano em voltar a gritar “é campeão”. Após 50 anos, o clube está muito perto do feito e até o comedido técnico Cuca admite que “o título está encaminhado.” Timidamente, contudo, pede calma.

Nas contas do treinador, 75 pontos são suficientes para a conquista. O time soma 68 e ainda tem três compromissos caseiros: Juventude, Fluminense e Red Bull Bragantino. Basta, portanto, seguir fazendo o dever de casa bem feito – são 13 vitórias seguidas em Belo Horizonte pelo Brasileirão e 40 na temporada.

“Lógico que o título está encaminhado. Nós também somos realistas, está encaminhado, mas ainda não é”, enfatiza o treinador. “Então, é como eu já falei antes, esperou tanto tempo, vamos esperar mais um pouco. A gente grita na hora certa”, cobra.

O treinador foi bastante ovacionado após a vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians e festejou como um menino, correndo de um lado para o outro após fazer o sinal da cruz e se benzer. Depois da frustração de perder a final da Libertadores com o Santos, no começo do ano, agora ele tenta se conter prestes a conquistar um novo grande título.

“Faltam sete jornadas, o Palmeiras está dez pontos atrás, faltam 21 pontos. O Flamengo fica oito atrás se vencer os dois jogos atrasados. Tem confronto direto. Pode ter certeza que no dia que acontecer eu falo a gente é campeão. Mas falta um pouco. Não sei se são sete, oito ou nove pontos, mas faltam. E a gente tem que buscar”, diz.

O título está perto e a equipe já garantiu a primeira vaga brasileira na edição 2022 da Copa Libertadores. Mesmo na final da Copa do Brasil, já se garantiu pelo Nacional.