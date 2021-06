CSA marca pela 1ª vez na Série B, mas só empata com o Guarani

Após quatro jogos, o CSA segue sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Na noite desta terça-feira, o time alagoano empatou com o Guarani por 1 a 1, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela quarta rodada da competição. Bidu e Silvinho marcaram os gols da partida no segundo tempo.

Após quatro partidas, o CSA acumula dois empates e duas derrotas, campanha que deixa o time em 16º lugar com dois pontos. O que deve ser comemorado é que, enfim, o time alagoano conseguiu marcar gol na Série B, jejum que colabora pela fraca campanha. Já o Guarani chegou ao segundo jogo sem vitória, pois vinha de derrota para o Náutico por 3 a 1, em casa, e aparece na sexta posição com cinco pontos.

O primeiro tempo teve o CSA com maior posse de bola e um Guarani disposto a pontuar fora de casa. Os dois times criaram chances de balançar as redes, mas acabaram pecando nas finalizações.

Em boa troca de passes, aos 20 minutos, Davó recebeu na área, girou sobre a marcação e finalizou na trave do goleiro Raul, que ainda caiu para tentar fazer a defesa e evitar o gol do time paulista.

Não demorou e o CSA respondeu aos 23 minutos, quando Kevyn pegou sobra na entrada da área e finalizou com a perna esquerda para defesa de Gabriel Mesquita. Na sequência, aos 24, Dellatorre quase concluiu em gol após bate-rebate na área.

A melhor chance do primeiro tempo foi do CSA, aos 39 minutos, quando Dellatorre deu linda assistência para Yago, que ficou cara a cara com Gabriel Mesquita e finalizou pela linha de fundo. A bola passou rente a trave.

No segundo tempo os times foram mais efetivos e saíram os gols. Aos cinco minutos, Bidu avançou pela esquerda, chutou cruzado e viu a bola entrar no canto do goleiro Raul, que demorou a cair para defender.

Mas o Guarani não conseguiu segurar o resultado positivo e viu o CSA empatar aos 21, quando Gabriel cruzou da direita e encontrou Silvinho, que finalizou de primeira e rasteiro, sem chances de defesa ao camisa 1 do time paulista. O detalhe é que este foi apenas o primeiro gol do CSA na competição.

O CSA volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Londrina, às 20h30, novamente no Rei Pelé, em Maceió. Já o Guarani terá o clássico campineiro contra a Ponte Preta no sábado, às 18h30, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

CSA 1 x 1 GUARANI

CSA – Raul; Norberto (Cristovam), Lucão, Matheus Felipe e Kevyn (Vitor Costa); Gabriel Tonini (Giva Santos), Nadson (Silvinho), Gabriel e Yago (Marco Túlio); Iury e Dellatorre. Técnico: Bruno Pivetti.

GUARANI – Gabriel Mesquita; Diogo Matheus, Ian Carlo (Pablo), Carlão e Bidu; Bruno Silva, Índio e Tony (Eliel); Bruno Sávio (Allanzinho), Matheus Souza (Titi) e Davó (Lucão do Break). Técnico: Daniel Paulista.

GOLS – Bidú, aos cinco e Silvinho, aos 21 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Luiz Augusto Silveira Tisne (SC).

CARTÕES AMARELOS – Vitor Costa, Dellatorre e Iury (CSA); Bidú, Bruno Sávio, Bruno Silva e Eliel (Guarani).

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).