Esporte CSA domina duelo com o Sport e desencanta na Série B com gol de Lourenço no fim

Melhor do início ao fim, o CSA enfim conheceu a primeira vitória na Série B do Brasileiro neste sábado, ao fazer 1 a 0 no Sport, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela quinta rodada. Lourenço fez o único gol da partida aos 42 minutos do segundo tempo.

O resultado alivia a pressão no CSA, que vinha de dois empates e uma derrota. Agora o time assumiu a 13ª posição, com cinco pontos – tem um jogo a menos que os rivais. Já o Sport caiu para o quinto lugar, com oito.

O CSA mandou no primeiro tempo e criou as melhores chances de gol. Logo aos 17 minutos, Osvaldo foi até a linha de fundo e cruzou para Bruno Mezenga, que chegou atrasado e não conseguiu mandar para as redes. O Sport, com postura bastante defensiva, não deu trabalho à defesa do time alagoano.

Melhor em campo, o CSA esteve o tempo todo no campo ofensivo e não abriu o placar por falta de sorte. Aos 32, Gabriel finalizou para boa defesa de Maílson. No minuto seguinte, Bruno Mezenga até chegou a marcar, mas o VAR revisou o lance e viu toque de mão do atacante na área.

Antes do intervalo, o CSA impôs seu ritmo, mas a bola teimou em não entrar. Aos 43, Yann Rolim passou pela marcação e chutou rente a trave esquerda, na última oportunidade dos 45 minutos iniciais.

No segundo tempo, o CSA diminuiu a intensidade, mas seguiu superior ao Sport. Aos 12 minutos, Diego Renan chutou com categoria e viu Maílson se esticar todo e mandar a bola pela linha de fundo.

Demorou, mas aos 31 minutos da etapa final o Sport conseguiu assustar o CSA. Luciano Juba recebeu pelo lado esquerdo, cruzou e Jaderson cabeceou forte. Marcelo Carné defendeu a queima-roupa, em uma linda defesa.

De tanto insistir, o CSA foi premiado com o gol aos 42 minutos, quando Lucas Marques cruzou, Maílson deu um tapinha na bola e Lourenço finalizou cruzado, sem chances de defesa e dando números finais ao confronto.

O CSA volta a jogar no sábado para enfrentar o Vasco, às 19 horas, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Já o Sport receberá o Tombense na sexta-feira, às 21h30, na Ilha do Retiro, em Recife.

FICHA TÉCNICA

CSA 1 X 0 SPORT

CSA – Marcelo Carné; Igor, Werley, Lucão e Diego Renan; Geovane (Giva Santos), Gabriel (Lucas Marques) e Yann Rolim (Lourenço); Osvaldo (Didira), Bruno Mezenga e Dalberto (Lucas Barcelos). Técnico: Mozart Santos.

SPORT – Maílson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Lucas Hernández (Chico); Ronaldo Henrique, Pedro Naressi (Jaderson) e Fabinho (Bruno Matias); Bill (Vanegas), Kayke (Rodrigão) e Luciano Juba. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOL – Lourenço, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Paulo Roberto Alves Júnior (PR).

CARTÃO AMARELO – Igor e Diego Renan (CSA); Luciano Juba e Rodrigão (Sport).

PÚBLICO E RENDA – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).