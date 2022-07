Cruzeiro vira contra Sport e dispara na liderança da Série B

O Cruzeiro disparou na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, ao derrotar o Sport, de virada, por 2 a 1, no Mineirão, pela 15ª rodada. O resultado confirma a ascensão do clube celeste na competição.

Com a vitória, o Cruzeiro alcançou os 34 pontos e abriu quatro do Vasco, que entra em campo apenas nesta quarta-feira. O Sport, por outro lado, que aguarda a chegada do técnico Lista, ficou em quinto, com 21, sem vencer há cinco jogos.

Na empolgação de seus torcedores, o Cruzeiro foi com tudo para cima e chegou a desperdiçar boas oportunidades de gol logo de cara, mas foi o Sport que abriu o placar aos 18 minutos. Cercado por seus adversários, Kayke recebeu e arriscou. A bola foi no ângulo de Rafael Cabral.

Mas o gol do Sport não intimidou o Cruzeiro, que empatou aos 25 minutos. Após a bola ser alçada na área do time rubro-negro, Sabino tentou cortar e acabou jogando contra o próprio gol. A virada foi com Daniel Júnior. O meia arriscou de esquerda e contou com um leve desvio de Ewerthon para enganar Maílson.

O goleiro do Sport, inclusive, vinha sendo um dos destaques da partida, com excelentes defesas, mas a pressão da equipe celeste foi mais forte e fez explodir o Mineirão. Em vantagem, o Cruzeiro ficou com a posse de bola e foi para o intervalo à frente no marcador.

No segundo tempo, o Cruzeiro deu a impressão que iria bombardear o Sport, mas esqueceu de combinar com o time pernambucano, que saiu em busca do empate. Rafael Cabral teve trabalho para defender a vantagem. O goleiro fez um milagre no arremate de Thiago Lopes.

Com o jogo no marasmo, o técnico Pezzolano tentou dar um novo fôlego ao time com algumas trocas, dentre elas, a entrada de Vitor Roque, um dos “queridinhos” da torcida. Mas o panorama continuou o mesmo. A defesa de ambos os times sobressaiu e a equipe mineira levou a melhor pelo bom primeiro tempo realizado no Mineirão.

O Cruzeiro volta a campo na sexta-feira, às 21h30, diante do Vila Nova, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). No domingo, às 16h, o Sport visita o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2 X 1 SPORT

CRUZEIRO – Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Oliveira e Eduardo Brock; Geovane (Rômulo), Neto Moura, Willian Oliveira, Daniel Júnior (Adriano) e Bidu; Luvannor (Rodolfo) e Edu (Vitor Roque). Técnico: Paulo Pezzolano.

SPORT – Maílson; Ewerthon (Parraguez), Sabino, Rafael Thyere e Sander (Vanegas); Fabinho, Bruno Matias e Thiago Lopes (Bill); Alan (Blas Cáceres), Kayke e Luciano Juba. Técnico: César Lucena (auxiliar)

GOLS – Kayke, aos 18, Sabino (contra), aos 25 e Daniel Júnior, aos 40 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Leandro Pedro Vuaden (RS).

CARTÕES AMARELOS – Oliveira e Zé Ivaldo (Cruzeiro); Fabinho e Sander (Sport).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Mineirão, em Belo Horizonte (MG).