Esporte Cruzeiro vence Democrata, se reabilita e mantém a liderança do Grupo A do Mineiro

O Cruzeiro segue a passos largos para garantir a classificação às semifinais do Campeonato Mineiro. Na noite deste domingo, em Governador Valadares, o time da capital bateu o Democrata no Mamudão por 3 a 1 e se manteve na ponta do Grupo A. A partida foi válida pela sexta rodada e serviu para a reabilitação do time celeste, que no meio de semana tinha perdido por 2 a 0 para o América.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou a 13 pontos e manteve a ponta da primeira chave, um ponto acima do Tombense e seis do Itabirito, primeiro time fora da zona classificatória, faltando nove em disputa. Do outro lado, o Democrata estacionou nos quatro pontos e se mantém na zona de rebaixamento e lanterna do Grupo C.

Sem tempo a perder e visando encaminhar a classificação à próxima fase, o Cruzeiro se lançou ao ataque desde o minuto inicial, mas sofreu um susto logo aos dois minutos. Pedro Oliveira cruzou rasteiro e Rafael vacilou na hora de encaixar a bola, que quase entrou no gol, mas foi recuperada.

Passado o susto inicial, a objetividade do time da capital foi matadora. Aos seis, William recebeu pela direita, tirou da marcação e cruzou na medida para Dinenno, que de cabeça, abriu o placar. Porém, não demorou muito para o Democrata responder. Aos 14, João Pedra recebeu livre, girou lançou para Pedro Oliveira, que chutou cruzado para empatar.

Após sofrer o gol, o Cruzeiro seguiu pressionando e quase fez o segundo com Arthur Gomes, aos 29, quando da entrada da área, chutou forte, para a defesa de Luís Augusto. E a pressão surtiu efeito. Aos 37, Arthur Gomes fez boa jogada e serviu Zé Ivaldo, que chutou forte para o fundo do gol.

Aos 45, teve a chance de ampliar com Ian Lucas, que parou em linda defesa de Luís. O paredão do Democrata salvou mais uma aos 47, em tentativa de Ian. Assim, o jogo foi para o intervalo em 2 a 1 para o Cruzeiro.

Na volta para o segundo tempo, a vantagem quase foi ampliada novamente com João Pedro, que recebeu de Dinenno e buscou o ângulo, mas chutou para fora. Aos 17, William quase fez mais um, quando chutou colocado para mais uma ótima defesa de Luís.

Aos 27, o goleiro evitou mais um gol do Cruzeiro. Rafael Elias recebeu cruzamento de Arthur Gomes e cabeceou para o chão, mas viu Luís salvar com o pé. Aos 43, Arthur Gomes também parou no goleiro do Democrata, que pegou cobrança de falta venenosa. O melhor jogador do time da casa na partida não conseguiu evitar o terceiro. Aos 50, Ramiro lançou Rafael Elias, que chutou forte e não deu chances para Luís, fechando o placar em 3 a 1 para o Cruzeiro.

As equipes voltam a campo ainda nesta semana, mas em dias e competições diferentes. Na quarta-feira (21), o Cruzeiro vai até o Marizão para encarar o Sousa (PB), pela Primeira Fase da Copa do Brasil. No sábado (24), é a vez do Democrata encarar o Ipatinga, pela sétima rodada do Mineiro, no Ipatingão, a partir das 16h. No dia seguinte, o Cruzeiro pega o Pouso Alegre, no Parque do Sabiá, às 11h, com possibilidade de classificação antecipada às semifinais.

FICHA TÉCNICA

DEMOCRATA 1 X 3 CRUZEIRO

DEMOCRATA – Luís Augusto; Weslen (Jair), Donato, Lula e Wender; Jorge Pedra, Alemão (Paulo Victor), Richard Cossoniche (Lennon), Bruninho e Pedro Oliveira (Luann); João Sala (Gutinho). Técnico: Gian Rodrigues.

CRUZEIRO – Rafael Cabral; Zé Ivaldo (Ramiro), Neris e João Marcelo; William, Machado, Ian Luccas e Japa; Arthur Gomes (Fernando), João Pedro (Rafael Elias) e Dinenno (Wesley Gasolina). Técnico: Nicolás Larcamón.

GOLS – Dinenno, aos seis, Pedro Oliveira, aos 14, e Zé Ivaldo, aos 38 da primeira etapa, e Rafael Elias, aos 50 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Weslen, Morotó, Wender, Lula (Democrata); Arthur Gomes (Cruzeiro).

ÁRBITRO – Felipe Fernandes de Lima.

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Mamudão, em Governador Valadares (MG).