Cruzeiro supera o Athletico-PR, mantém 100% em casa e volta ao G-6 do Brasileiro

O Cruzeiro continua poderoso diante da sua torcida, no Mineirão, neste Campeonato Brasileiro. Em confronto direto pelo G-6, o time venceu o Athletico-PR por 2 a 0, nesta quarta-feira, pela 12ª rodada. Gabriel Verón e Vitinho foram os autores dos gols.

O time de Fernando Seabra se recuperou da goleada por 4 a 1, sofrida pelo Bahia no fim de semana. O resultado positivo recolocou o Cruzeiro em quinto lugar, agora com 20 pontos.

O Athletico-PR disputou o primeiro jogo sem o técnico Cuca, que pediu demissão no início da semana, após o empate por 1 a 1 com o Corinthians. Sem vencer há quatro jogos, o time paranaense agora aparece em sexto, com 19, podendo sair da zona de classificação para a pré-Libertadores.

O duelo começou com o domínio da posse de bola do Athletico-PR, que chegava com perigo pelos lados do campo. Vendo isso, o técnico Fernando Seabra mudou o posicionamento do ataque e a estratégia deu certo. Matheus Pereira deu belo passe de calcanhar para Gabriel Verón entrar livre na área e bater cruzado para abrir o placar, aos 15 minutos.

O gol não mudou o panorama do confronto, ficando ainda mais aberto, com chances para os dois lados. Os donos da casa seguiram levando vantagem no contra-ataque, enquanto os visitantes apostavam no jogo aéreo. Apesar do volume de jogo, os goleiros pouco tiveram que intervir, uma vez que as defesas se sobressaíram sobre os ataques.

A segunda etapa manteve o mesmo panorama. O Cruzeiro tinha mais a posse da bola e seguia ofensivo, com Matheus Pereira no comando do meio de campo. Chegou até a ampliar o marcador com Arthur Gomes, porém, o gol foi anulado por impedimento. O Athletico-PR voltou mais desligado e se desorganizou dentro de campo.

Com o passar do tempo, o time mineiro foi abaixando as linhas, ditando o ritmo em bloco baixo, com trocas de passes na defesa. Sem conseguir reagir, os visitantes pouco agrediram, ou forçavam a marcação na saída de bola. Na reta final, o Athletico até ensaiou uma blitz, mas seguiu desorganizado ofensivamente. Já nos acréscimos, Vitinho pegou o rebote para sacramentar mais uma vitória do Cruzeiro em casa.

Na próxima rodada, o Cruzeiro visita o Flamengo, no domingo, às 18h30, no Maracanã. No mesmo dia e horário, o Athletico-PR encara o Vitória, no Barradão.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2 X 0 ATHLETICO-PR

CRUZEIRO – Anderson; William, João Marcelo, Zé Ivaldo e Kaiki Bruno (Villalba); Lucas Romero (Machado), Lucas Silva e Ramiro (Barreal); Arthur Gomes (Robert), Matheus Pereira e Gabriel Veron (Vitinho). Técnico: Fernando Seabra.

ATHLETICO-PR – Léo Linck; Leo Godoy (Madson), Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Esquível; Fernandinho, Erick (Zé Vitor) e Christian; Nikão (João Cruz), Mastriani (Pablo) e Julimar (Zapelli). Técnico: Juca Antonello.

GOLS – Gabriel Veron, aos 15 minutos do primeiro tempo; Vitinho, aos 45 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Vitinho (Cruzeiro) e Thiago Heleno (Athletico-PR).

ÁRBITRO – Davi de Oliveira Lacerda (ES).

RENDA – R$ 763.417,50.

PÚBLICO – 26.465 torcedores.

LOCAL – Mineirão, em Belo Horizonte (MG).