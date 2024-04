Cruzeiro supera altitude e empata com o Universidad de Quito na estreia da Sul-Americana

De volta à Sul-Americana após sete anos, o Cruzeiro fez uma boa estreia nesta quinta-feira. Na altitude de 2.800 metros de Quito, o time mineiro ficou no empate sem gols contra o Universidad Católica de Quito, no estádio Olímpico Atahualpa, pelo Grupo B.

Com o empate, Cruzeiro e Universidad dividem o segundo lugar da chave, que é liderada pelo Unión La Calera-CHI, que superou o Alianza Petrolera-COL, por 1 a 0. O Cruzeiro não disputava uma competição internacional desde 2019, quando caiu nas oitavas de finais da Libertadores.

Pensando na final do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro entrou em campo com o time misto e iniciou a partida cauteloso. Mantendo a posse de bola e organizado dentro de campo, pouco se expôs e não deixou o Universidad de Quito ter o controle do duelo. Quando subia ao ataque, pecava nos passes, muitas vezes com muita força, devido a altitude.

Adversidade essa que começou a ser um problema na reta final. Sentindo os efeitos da pressão atmosférica, o time começou a perder as divididas e viu os donos da casa tomarem conta da partida. Os equatorianos levavam perigo na bola parada e em chutes de longa distância, como o chute de Minda, que parou na trave, para sorte de Rafael Cabral.

Na segunda etapa, o time equatoriano foi para cima e com Cifuente carimbou o travessão mineiro. O Cruzeiro até tentou respondeu com Cifuentes e Barreal, mas os chutes saíram fracos, para fácil defesa de Romo.

Com o passar do tempo, o técnico Nicolás Larcamón foi realizando substituições, a fim de manter o time oxigenado dentro de campo. A estratégia deu certo. Mesmo fazendo um jogo abaixo tecnicamente, o Cruzeiro soube se sobressair na marcação e conquistou um ponto precioso na altitude equatoriana, na sua reestreia em competições internacionais.

O Cruzeiro faz sua estreia no Mineirão na próxima quinta-feira, quando recebe o Alianza Petrolera-COL, às 21 horas. Antes, no domingo, o time tem o segundo jogo da final do Campeonato Mineiro, diante do rival Atlético-MG, no Mineirão, às 15h30. O jogo de ida terminou empatado por 2 a 2.