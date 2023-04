Cruzeiro relaciona Henrique Dourado após Fifa liberar atacante de longa punição da China

O atacante Henrique Dourado será a grande novidade do Cruzeiro na visita ao Red Bull Bragantino neste sábado, às 18h30, pelo Brasileirão. O clube mineiro revelou que recebeu liberação da Fifa da punição de um ano do jogador do futebol japonês, e o centroavante foi relacionado para a partida.

Henrique Dourado vinha cumprindo suspensão imposta pela Federação de Futebol da China por um ano, desde agosto se 2022, após desferir uma trombada no árbitro Ning Ma considerada “proposital” em jogo entre Henan Songshan e o Wuhan Yangtze. O jogador voltava para ajudar na defesa quando esbarrou no juiz e acabou expulso. Ele saiu do jogo esbravejando muito, alegando que não teve intenção. Mesmo assim pegou gancho longo.

De volta ao País, deve ser escalado pelo técnico Pepa na vaga de Gilberto, que está em baixa no clube após jejum de gols e excesso de oportunidades desperdiçadas. O treinador português adiantou que vai rodar o elenco do Cruzeiro para evitar lesões musculares por causa do desgaste físico em maratona de jogos.

“O Cruzeiro obteve, nessa quinta-feira, resposta formal por parte da Fifa a respeito da consulta sobre a condição de jogo do atleta Henrique Dourado. A entidade máxima do futebol informou que o atacante está apto para participar de jogos oficiais pelo clube”, revelou o Cruzeiro.

“Esta condição só poderá ser modificada após o julgamento em definitivo no Comitê Disciplinar da Fifa, em que Henrique Dourado apresenta defesa para que a punição seja restrita aos campeonatos na China. O clube seguirá monitorando esse julgamento e se mantém resguardado nos termos dos regulamentos e das consultas realizadas junto às entidades, assim como no contrato acordado com o atleta.”