Cruzeiro pede punição a árbitro escalado para jogo entre Flamengo e Atlético-MG

Dois dias após vencer o Goiás fora de casa, o Cruzeiro enviou à CBF ofício nesta quarta-feira para criticar o desempenho da arbitragem na partida de segunda-feira e pedir a punição do juiz de campo e da árbitra responsável pelo VAR. Ramon Abatti Abel (SC/Fifa) foi escalado pela CBF para apitar Flamengo x Atlético-MG, na noite desta quarta.

No documento, assinado pelo CEO Gabriel Lima, o clube mineiro reclama da não marcação de um suposto pênalti de Luís Oyama sobre Wesley aos 48 minutos do primeiro tempo. O Cruzeiro apresenta uma imagem em que o jogador do Goiás puxa a camisa do cruzeirense dentro da área. Na avaliação do clube mineiro, o pênalti deveria ter sido marcado.

O Cruzeiro criticou Ramon Abatti Abel e Daiane Caroline Muniz dos Santos, responsável pelo VAR na partida disputada na noite de segunda, em Goiânia. Na avaliação do clube, a árbitra deveria ter aconselhado o juiz de campo a assinalar a suposta penalidade.

“Chama atenção, em primeiro momento, o mal posicionamento do Sr. Ramon Abatti Abel que estava distante do lance, e por consequência, não dispunha de visão clara do lance em questão. E mais. O árbitro de vídeo partida, Sra. Daiane Caroline, DEVERIA, de forma OBRIGATÓRIA, ter recomendado a revisão, o que acabou não acontecendo. O lance era passível de aplicação de penalidade máxima, haja vista que, conforme previsto no Livro de Regras do Jogo 2022/2023, emitido pela IFAB, a ação temerária é passível de tiro livre direto.”

Por isso, o clube pediu punição aos dois árbitros do confronto. “Buscando o maior equilíbrio e qualidade para a competição, requer o Cruzeiro que seja revista a decisão e os referidos árbitros advertidos e punidos administrativamente por esta Comissão de Arbitragem, diante dos erros cometidos na partida entre Goiás/GO e Cruzeiro Esporte Clube – Sociedade Anônima do Futebol, bem como sejam submetidos a uma reavaliação, haja vista a gravidade dos erros cometidos.”

Em comunicado sobre o mesmo tema, o time mineiro cobrou árbitros “mais qualificados” no Brasileirão. “Acreditamos que o futebol brasileiro merece uma arbitragem mais qualificada e profissional. Não mais aceitaremos os equívocos e a falta de preparo das equipes de arbitragem que vimos ao longo desta temporada. Neste momento crucial do campeonato é imperativo que haja uma supervisão mais rigorosa não somente durante os jogos, mas também na escala dos trios que apitarão as partidas.”