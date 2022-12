Cruzeiro oficializa o meia Nikão, emprestado pelo São Paulo: ‘Sonho realizado’

O Cruzeiro continua se reforçando com jogadores fora dos planos dos clubes paulistas. Depois de oficializar as chegadas de Mateus Vital e Ramiro, dupla que estava no Corinthians, a direção celeste agora anunciou a contratação do meia Nikão. O jogador chega emprestado até o fim de 2023, emprestado pelo São Paulo, e concretiza o sonho de infância de jogar no clube do coração.

Nascido em Montes Claros, município ao norte de Minas Gerais, Nikão sempre teve o sonho de defender as cores do Cruzeiro. A prova vem das fotos de infância na qual aparece vestido com a camisa azul da equipe e que serviram para o clube brincar nas redes sociais sobre quem seria o novo reforço do dia.

“Esse sonho está se realizando”, comemorou Nikão com suas fotos em mãos. O jogador foi aprovado nos exames médicos e já vestiu a nova camisa. Fez questão de beijar o símbolo. “O Nikão é muito Cruzeiro. Bem-vindo ao maior de Minas”, oficializou o Cruzeiro. “O meia já chegou na Toca da Raposa e é nosso novo reforço para a temporada 2023.”

Dono da SAF do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno afirmou após a conquista da Série B que o Cruzeiro teria de se reinventar para montar um time competitivo em 2023 por causa da falta de grana. A saída vem sendo buscar jogadores sem tantos custos e que buscavam novos ares na carreira.

Fora dos planos de Rogério Ceni no São Paulo, Nikão não pensou duas vezes em aceitar a proposta dos mineiros. Antes mesmo de realizar os exames médicos, ele já festejava sua chegada a Belo Horizonte. Deve ter como companheiro Wesley, do Palmeiras, que também está na cidade para finalizar o contrato.