Cruzeiro oficializa contratação do técnico Nicolás Larcamón

A direção do Cruzeiro oficializou nesta quarta-feira a contratação do técnico argentino Nicolás Larcamón. O treinador de 39 anos assinou contrato até o fim da temporada 2025 e chega ao clube mineiro com sua comissão técnica, formada pelos auxiliares Javier Berges e Damian Ayude, pelo preparador físico Juan Cruz Mónaco e pelo analista de desempenho Miguel Vázquez.

“Olá, Nação Azul! Quero dizer que estou muito motivado e muito contente com a oportunidade de treinar este clube gigante! Lhes asseguro muita paixão, trabalho e dedicação para que façamos juntos grandes torneios. Estou fechado com o Cruzeiro, fechado com La Bestia!”, declarou o novo treinador.

Larcamón vai substituir Paulo Autuori, que comandou o time de forma temporária na reta final do Brasileirão – manterá o cargo de diretor técnico. Antes do argentino, o Cruzeiro sondou Thiago Carpini, do Juventude, mas não avançou na conversa. O Santos também entrou na disputa, mas Carpini decidiu permanecer no clube gaúcho.

Larcamón vai assumir o time no início da pré-temporada, no dia 5 de janeiro. O clube ainda vai definir a data da apresentação oficial do argentino.

O argentino, ainda pouco conhecido do mercado sul-americano, atua como treinador há sete anos. Começou sua carreira no futebol venezuelano, no comando do Deportivo Anzoátegui. Depois atuou no Chile, com o Deportes Antofagasta. Também em solo chileno esteve no Huachipato e Curicó Unido.

Mas foi no México que obteve sua primeira grande conquista. Após passar pelo Puebla, se destacou no León, pelo qual se sagrou campeão da Liga dos Campeões da Concacaf.