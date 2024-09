Cruzeiro oficializa a ida de Arthur Gomes para a Rússia e Santos embolsa R$ 1,4 milhão - O Liberal

O Cruzeiro oficializou neste sábado a venda do atacante Arthur Gomes ao Dinamo Moscou, da Rússia, em uma negociação que girou nas casas dos R$ R$ 36 milhões, além de metas pré-estipuladas, que podem aumentar ainda mais a quantia. O Santos foi quem também comemorou o acerto. Por ser o clube formador tem direito a 4% pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, ou seja, aproximadamente R$ 1,4 milhão.

O valor, inclusive, chegará em boa hora ao Santos, que vem lutando para conter a crise financeira ao mesmo tempo que se reforça com o intuito de conquistar o acesso na Série B. A quantia deve ser usada para quitar algumas das dívidas que o clube possui, que já ocasionaram transfer ban ao longo da temporada.

A transferência só foi possível, pois a janela na Rússia fecha apenas no dia 12 de setembro. Arthur Gomes acertou com o Dínamo por três temporadas após uma passagem sem muito brilho pelo Cruzeiro. No total, foram 59 jogos, oito gols e cinco assistências. O Cruzeiro havia investido R$ 16 milhões na sua contratação.

“Não poderia deixar de agradecer a todos que fizeram parte dessa minha passagem por aqui. Desde que cheguei, no meio de 2023, fui muito bem recebido por todos, funcionários, atletas, comissões técnicas e diretores que estiveram comigo nessa jornada”, disse o atacante.

Arthur Gomes vai para o seu terceiro clube no exterior. O atacante, de 26 anos, com passagens por Santos, Chapecoense e Atlético-GO, aventurou-se em Portugal antes de acertar com o Cruzeiro. Ele defendeu o Estoril Praga e o Sporting.

Sem Arthur Gomes, o Cruzeiro volta a campo no dia 15 de setembro, domingo, às 18h30, para enfrentar o São Paulo, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 26ª rodada do Brasileirão.