Esporte Cruzeiro mandará jogos contra Botafogo e Corinthians no Mineirão após reforma do gramado

O Cruzeiro não gostou nada de seu desempenho no Independência nos últimos jogos, onde deixou escapar pontos preciosos contra Coritiba (0 a 0) e Goiás (derrota por 1 a 0) e acabou vaiado e anunciou nesta quarta-feira que voltará a mandar jogos no Mineirão após a administração do estádio garantir que o gramado foi recuperado e está em condições de jogo.

Por causa do desgaste do gramado, Cruzeiro e o arquirrival Atlético-MG foram obrigados a mudar seus mandos para a casa do América e, por consequência, os resultados positivos desapareceram. Jogar na principal casa de Belo Horizonte, com ao menos 50 mil torcedores apoiando, era um diferencial dos grandes de Minas Gerais.

“Estádio definido! Os próximos dois jogos do Cruzeiro como mandante, contra o Botafogo, no dia 6/8, e contra o Corinthians, no dia 19/8 (abertura do segundo turno do Brasileirão), serão disputados no Mineirão, que garantiu a qualidade do gramado. Contamos com a força da Nação Azul”, anunciou o Cruzeiro.

Além da condição do gramado, o Cruzeiro ainda brigou com a administração do Mineirão e Ronaldo, sócio majoritário da SAF do clube, chegou a dizer que o clube não mandaria jogos no estádio em 2023. “Vai virar casa de shows”, disparou no começo da temporada o dirigente. A bronca era pelas altas cifras cobradas. O governo mineiro teve de intervir na briga para mudar a opinião do clube.

Sob garantias, o Cruzeiro aceitou voltar ao Mineirão – a torcida também pressionava por partidas no local -, mas os resultados foram bem ruins. O Cruzeiro jogou no estádio contra Cruzeiro e Fortaleza no Brasileirão, perdendo por 2 a 0 e 1 a 0, respectivamente, e ainda foi eliminado da Copa do Brasil pelo Grêmio, também com revés de 1 a 0.

O retorno se dá em momento de queda livre na competição nacional, na qual somou somente um ponto como mandante nas duas últimas rodadas e já se aproxima perigosamente na faixa de queda. Ainda são oito pontos de distância do Bahia, mas a necessidade de voltar a vencer é grande e o clube buscará reabilitação no sábado, em visita ao Athletico-PR.