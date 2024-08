Esporte Cruzeiro leva gol de bicicleta, mas conta com Dinenno para buscar o empate diante do Vitória

Um jogo movimentado, emocionante e polêmico marcou o encerramento da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Barradão, o Vitória chegou a abrir 2 a 0, com direito a um golaço de bicicleta de Alerrandro, mas o Cruzeiro contou com a estrela de Dinenno, que saiu do banco e marcou duas vezes de cabeça na reta final para decretar o empate por 2 a 2, nesta segunda-feira. O time nordestino atuou todo o segundo tempo com um jogador a menos, após a expulsão de Neris.

Com o resultado, o Cruzeiro termina a rodada em sétimo lugar, com 37 pontos, fora do G6 – zona de classificação para a pré-Libertadores. Já o Vitória chegou a 22 pontos e ficou empatado com o Corinthians, mas aparece fora da zona de rebaixamento devido ao critério de vitórias (6 a 4).

O duelo iniciou sob forte chuva. Jogando em casa, o Vitória foi mais impositivo, propondo a partida e marcando forte a saída de bola do Cruzeiro. Alerrandro chegou a marcar, mas o árbitro assinalou pênalti antes, em toque de braço de Lucas Silva. Osvaldo cobrou bem e abriu o placar, aos 24 minutos. Logo depois, o lance da partida. João Marcelo errou no corte e Alerrandro emendou uma linda bicicleta, da entrada da área, no ângulo de Cássio, aos 28.

A partida, que parecia estar no comando do time baiano, se perdeu aos 37, quando Neris furou e parou Kaio Jorge com falta, levando o cartão vermelho direto. Autor do golaço, Alerrandro foi sacrificado para compor a linha de zaga mandante. O time mineiro até tentou ensaiar uma pressão na reta final, mas sentiu muito a ausência do meia Matheus Pereira.

Na volta do intervalo, o Cruzeiro promoveu a entrada de seu principal jogador na temporada. Matheus Pereira melhorou as articulações da equipe, que passou a ocupar mais o campo de ataque e finalizar a gol. Matheus Vital, Arthur Gomes e Kaio Jorge pararam em boas intervenções do goleiro Lucas Arcanjo, que segurava a pressão adversária. Com mais posse de bola, o Cruzeiro descontou aos 33 minutos. Vital cruzou e Dinenno cabeceou no limite da trave.

A virada só não veio no chute de Matheus Henrique, pois Lucas Arcanjo voou para espalmar. No lance seguinte, na cobrança de escanteio, a bola ficou viva na área e Dinenno, novamente de cabeça, empatou a partida, aos 38. O lance foi polêmico, com o time do Vitória reclamando da falta do atacante em Léo Naldi. A reta final foi emocionante, com as duas equipes indo para o tudo ou nada. Dinenno testou novamente e desta vez Lucas Arcanjo evitou o que seria o terceiro gol do atacante, o terceiro de cabeça e a virada cruzeirense.

Pelo Campeonato Brasileiro, a dupla volta a atuar no próximo domingo, com o Vitória visitando o São Paulo, às 18h30 no MorumBis, enquanto o Cruzeiro pega o Internacional, às 19h, no Beira-Rio. Antes, na quinta-feira, o time mineiro tem o jogo da volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors-ARG, no Mineirão, às 21h30. Na ida, na La Bombonera, os argentinos venceram por 1 a 0.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 2 X 2 CRUZEIRO

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Vinícius (Caio Vinícius), Ricardo Ryller (Léo Naldi) e Machado (Carlos Eduardo); Matheuzinho, Alerrandro (Edu) e Osvaldo (Zé Hugo). Técnico: Estéphano Djian (auxiliar).

CRUZEIRO – Cássio; Ramiro (Dinenno), João Marcelo, Villalba e Marlon (Kaiki Bruno); Lucas Romero (Walace), Lucas Silva (Matheus Pereira) e Matheus Henrique; Barreal (Mateus Vital), Kaio Jorge e Arthur Gomes. Técnico: Fernando Seabra.

GOLS – Osvaldo, aos 24, e Alerrandro, aos 28 minutos do primeiro tempo. Dinenno, aos 33 e 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Léo Naldi (Vitória); Villalba, Walace e Matheus Pereira (Cruzeiro).

CARTÃO VERMELHO – Neris (Vitória).

ÁRBITRO – Marcelo de Lima Henrique (CE).

RENDA – R$ 365.904,00.

PÚBLICO – 17.062 torcedores.

LOCAL – Barradão, em Salvador (BA).