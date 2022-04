Cruzeiro inicia terceira fase da Copa do Brasil contra o Remo

A terceira fase da Copa do Brasil será iniciada nesta terça-feira com quatro jogos. O Cruzeiro, que vem de boas vitórias fora de casa nas fases anteriores, faz o primeiro jogo com o Remo também como visitante. Às 21h30, os times se enfrentam no estádio Baenão, em Belém (PA), em dia que contará ainda com as presenças de Fluminense, América-MG e Bahia.

Nas fases anteriores, o Cruzeiro não teve dificuldade para eliminar o Sergipe-PE, por 5 a 0, e Tuntum-MA, por 3 a 0. Na Série B, o time mineiro começou com derrota por 2 a 0 para o Bahia, mas se reabilitou ao superar o Brusque por 1 a 0 na última semana.

O Remo é um time mais conhecido no cenário nacional do que os últimos adversários da competição. Os paraenses estavam na Série B em 2021, mas foram rebaixados. Campeões da Copa Verde na temporada passada, entraram direto na terceira fase. Nesta temporada, o clube ainda foi campeão estadual diante do principal rival Paysandu.

Dois times do Brasileirão entram em campo também nesta terça-feira. O América-MG faz o primeiro jogo fora de casa, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), diante do CSA, time da Série B. O Fluminense também terá duelo complicado diante do Vila Nova, às 21h30, quando recebe o Vila Nova, da segunda divisão nacional, no Maracanã, no Rio. Às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), há ainda jogo entre Bahia, outro que estreia na competição, e o novato Azuriz-PR, que surpreendeu os paulistas Botafogo-SP e Mirassol-SP.

Diferente das fases anteriores, decididas em jogos únicos, a terceira fase terá jogos de ida e volta. Outra novidade é a entrada dos times da Copa Libertadores (América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Bragantino, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza e Palmeiras), além do campeão da Copa do Nordeste (Bahia), da Copa Verde (Remo) e da Série B (Botafogo).

Há ainda outra mudança em relação à premiação. A partir desta fase, o valor é o mesmo para todos os clubes, independentemente da posição no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF. Por participarem da terceira fase, todos garantem mais R$ 1,9 milhão. Quem avançar às oitavas, ganha outros R$ 3 milhões.

Confira os jogos de ida da 3ª fase da copa do brasil:

TERÇA-FEIRA

19h

CSA-AL x América-MG

19h30

Bahia x Azuriz-PR

21h30

Fluminense x Vila Nova-GO

Remo-PA x Cruzeiro