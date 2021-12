Cruzeiro garante Vitor Leque em 2022 e João Paulo promete dar a vida pelo acesso

O Atlético-GO enviou notificação nos últimos dias pedindo o retorno do atacante Vítor Leque, um dos destaques do Cruzeiro no ano. Após analisar o contrato, o clube mineiro tranquilizou seu torcedor nesta quinta-feira, garantindo o jogador ao menos até o fim do Estadual. O jovem artilheiro vai se reencontrar com João Paulo, que estava no clube goiano, é um dos reforços para 2022 e chegou falando em “dar a vida pelo acesso.”

“A Nação Celeste perguntou demais nos últimos dias. Então… Vitor Leque é jogador do Cruzeiro e se reapresenta com os demais atletas do profissional no início de janeiro”, garantiu o clube, para alívio de seu torcedor.

O Cruzeiro, após fracassar em sua segunda tentativa de voltar à Série A, vem realizando diversas contratações. Já foram 10 nomes anunciados e a direção promete mais novidades nos próximos dias.

Entre as novidades está o meia João Paulo, destaque do Atlético-GO no Brasileirão. O jogador chegou a Belo Horizonte confiante em repetir as grandes apresentações de 2021 e prometendo alegrias ao torcedor celeste.

“Conquistar a confiança da torcida não é fácil. Mas vou procurar dar o meu melhor nos treinos e no dia a dia para chegar bem nos jogos e ajudar meus companheiros dentro de campo”, afirmou, em papo com torcedores pelas redes sociais do Cruzeiro.

Questionado se “dará a vida em campo” para subir o Cruzeiro à elite nacional, João Paulo não teve dúvidas na resposta. “Claro que sim. Desde o momento que aceitei esse desafio. Sempre procuro dar o meu melhor pelos clubes e aqui não será diferente. Vamos fazer um grande ano para que no fim a gente coloque o Cruzeiro na Série A que é o lugar dele.”