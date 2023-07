Esporte Cruzeiro fecha com revelação do Palmeiras e Matheus Pereira descarta ser ‘salvador da pátria’

O Cruzeiro continua reforçando seu elenco para acabar com a queda livre no Brasileirão e oficializou nesta quinta-feira a chegada de Rafael Elias, o Papagaio, atacante revelado pelo Palmeiras sob enorme expectativa, mas que ainda não decolou na carreira. De quebra, o clube ainda apresentou Matheus Pereira, meia do AL-Hilal e torcedor do clube, mas que descartou ser “salvador da pátria.”

Rafael Elias chega para ser sombra aos centroavantes Gilberto e Henrique Dourado. Aos 24 anos, ele assinou por três temporadas, até o fim de 2026. “Seja bem-vindo Rafael Elias. Que sua trajetória no Maior de Minas seja de muito sucesso”, anunciou o clube.

O jogador assinou o acordo pela manhã e já foi ao campo de treino para não perder tempo na preparação. “Muito feliz em estar vestindo essa camisa de um clube gigante do Brasil”, afirmou, revelando como vai comemorar seus gols no clube. Ele disse que mostrará um M com a mão em homenagem às filhas Manuela e Melissa.

Pouco depois de oficializar o atacante, o Cruzeiro apresentou Matheus Pereira. Contratado sob enorme expectativa do Al-Hilal, da Arábia Saudita, o mineiro de Belo Horizonte chegou logo avisando que não chega para ser “o cara” do clube.

“Não existe ninguém maior que o Cruzeiro e sou apenas mais um que posso agregar com as minhas qualidades”, disse, ao ser questionado se sonhava com idolatria no clube do coração. “Se eu vou virar ídolo ou não, isso não é uma coisa que me preocupa nesse momento. Quero que entendam que não sou nenhum salvador da pátria. Vim para somar, para ajudar o Cruzeiro nesse projeto.”

O meia aproveitou para falar sobre suas inspirações no clube e citou o chefe Ronaldo. Mas o maior ídolo é também um meia: Alex. “Tenho dois ídolos aqui. São muitos jogadores que passaram pelo clube e fizeram um trabalho excelente, mas não podemos deixar de lembrar o tempo do Ronaldo”, disse. “Não quero parecer que estou puxando o saco, mas é o Ronaldo”, afirmou. “E mais um cara que marcou muito, que é o Alex. É o meu maior ídolo. Foi o cara que marcou bastante minha infância como torcedor do Cruzeiro.”