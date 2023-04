Cruzeiro faz gol relâmpago e vence por 3 a 0 o Red Bull Bragantino

O Cruzeiro conseguiu a sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro, ao bater o Red Bull Bragantino, por 3 a 0, neste sábado à noite, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela terceira rodada. Cada vez mais confiante, o time mineiro agora soma seis pontos. De outro lado, agora não mais invicto, o time paulista segue com quatro pontos.

Para chegar à vitória, o Cruzeiro contou com dois fatores determinantes. Fez seu gol antes do primeiro minuto, com Ramiro, e depois atuou com um jogador a mais desde os 12 minutos, quando Aderlan foi expulso. O jogo serviu também para reabilitar o artilheiro Gilberto, que fez um dos gols e quebrou jejum de oito jogos sem marcar.

Nem bem a bola tinha saído do centro de campo, o Cruzeiro fez a marcação em cima e roubou a bola. Após tabelar com Nikão, Ramiro chutou forte para as redes: 1 a 0, aos 54 segundos. Enquanto tentava equilibrar o aspecto emocional, o time da casa perdeu o lateral Aderlan. Ele foi expulso após cometer falta em cima de Bruno Rodrigues, que estava perto da grande área e estava em direção ao gol, isso aos 12 minutos.

Mesmo com um jogador a mais, o Cruzeiro não soube tirar proveito em campo, mesmo porque o Bragantino se manteve dentro do esquema proposto pelo técnico Pedro Caixinha. A única chance do empate saiu aos 45 minutos, quando Helinho chutou e o goleiro Rafael Cabral fez grande defesa.

Mas a história mudou no segundo tempo, quando o técnico Pepa adiantou a marcação do Cruzeiro e passou a encurralar o Bragantino em seu campo defensivo. Com a marcação alta, era esperar o erro que aconteceu aos 18 minutos quando Matheus Fernandes perdeu a bola. Mateus Vital fez o passe preciso para Gilberto nas costas da defesa. O atacante bateu cruzado e fez 2 a 0 acabando com o jejum de oito jogos sem balançar as redes.

A partir daí, o Bragantino perdeu o fôlego pra tentar reagir. O Cruzeiro manteve a posse de bola e chegou ao terceiro gol aos 41 minutos. Felipe Machado fez o lançamento para o atacante pelo lado esquerdo. Ele entrou na área, cortou a marcação e bateu cruzado: 3 a 0.

Na quarta rodada, ao Red Bull Bragantino vai enfrentar o Grêmio, no dia 7, às 18h30, em Porto Alegre. Antes disso, terça-feira, o time paulista defende a liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana em casa diante do Estudiantes-ARG. O Cruzeiro vai receber o Santos, no próximo sábado, às 16h, pela quarta rodada do Brasileirão e vai ter a semana toda para aprimorar sua forma.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 0 X 3 CRUZEIRO

RED BULL BRAGANTINO – Lucão; Aderlan, Eduardo Santos, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Gustavinho), Eric Ramires e Bruninho (Jadsom Silva); Helinho (Henry Mosquera), Eduardo Sasha (Thiago Borbas) e Sorriso (Andrés Hurtado). Técnico: Pedro Caixinha.

CRUZEIRO – Rafael Cabral; William, Neris (Reynaldo), Luciano Castán (Matheus Jussa) e Marlon; Richard Coelho, Ramiro (Felipe Machado) e Mateus Vital (Neto Moura); Bruno Rodrigues, Gilberto e Nikão (Rafael Bilu). Técnico: Pepa.

GOLS – Ramiro, aos 54 segundos do primeiro tempo. Gilberto, aos 18, e Bruno Rodrigues, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Thiago Borbas, Jadsom Silva e Helinho (Bragantino). Ramiro, Luciano Castán e Neris (Cruzeiro).

CARTÕES VERMELHOS – Aderlan e Clayton (reserva) (Bragantino).

ÁRBITRO – Bráulio da Silva Machado (SC).

RENDA – R$ 219.550,00

PÚBLICO – 4.829 total

LOCAL – Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).