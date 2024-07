Esporte Cruzeiro entra com representação junto à CBF por gol anulado diante do Palmeiras

Os desdobramentos da vitória de 2 a 0 do Palmeiras sobre o Cruzeiro, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, tiveram um capítulo a mais nesta segunda-feira. O clube mineiro fez uma reclamação formal na CBF sobre o gol anulado. A queixa foi feita à Comissão de Arbitragem da CBF.

O motivo da divergência foi relacionada ao VAR, que indicou revisão do gol de empate de anotado por Lucas Silva. O juiz Davi de Oliveira Lacerda (ES) validou a jogada. Na revisão, o gol foi anulado.

“O Cruzeiro protocolou, nesta segunda-feira, o envio de uma reclamação formal à Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, a respeito da atuação do árbitro e a interferência do VAR na anulação de um gol legítimo, ao final do primeiro tempo da partida contra o Palmeiras, no ultimo sábado”.

O resultado interrompeu uma sequência de três vitórias seguidas do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Com a derrota fora de casa, os mineiros continuam com 29 pontos e ocupam a sétima colocação.

O Cruzeiro, no entanto, não tem muito tempo para ficar lamentando o resultado negativo, já que o time volta a campo neste meio de semana. A equipe do técnico Fernando Seabra enfrenta o Juventude, no Mineirão.