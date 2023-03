Cruzeiro empata com Democrata-SL, fica em 1º lugar e pega América na semifinal

O Cruzeiro não convenceu, apenas empatou com o Democrata-SL por 1 a 1 neste sábado à tarde no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES) e, mesmo assim, garantiu a liderança do Grupo C, confirmando a sua presença nas semifinais do Campeonato Mineiro. Com 12 pontos, o time terminou um ponto na frente do Tombense (11) que perdeu para o América, por 3 a 1, na Arena Independência.

Nas semifinais, o Cruzeiro vai enfrentar justamente o América, líder do Grupo B, com 18 pontos, portanto com melhor campanha e com a vantagem de jogar por dois resultados iguais. Além disso, garantiu sua vaga na Copa do Brasil de 2024.

Com apenas quatro pontos e a pior campanha na fase de grupos, o Democrata-SL vai disputar um triangular com Patrocinense, com quatro pontos, e Caldense, com cinco pontos, para saber quem vai ser rebaixado à segunda divisão estadual.

Como era esperado, o Cruzeiro administrou bem o jogo, tendo maior posse de bola. Mas não conseguiu fazer as infiltrações, muito menos finalizar com perigo ao gol adversário. Faltou um pouco mais de calma no último passe para a finalização a gol.

Desta forma, só mesmo numa bola parada as redes iriam balançar. Foi o que aconteceu aos 37 minutos. Bruno Rodrigues cobrou falta na frente da área com muita perfeição, encobrindo a barreira. A bola morreu no ângulo esquerdo do goleiro Thulio.

O jogo parecia sob controle, mas nos acréscimos, o Democrata-SL teve uma falta a seu favor e a opção foi levantar na área. Houve um desvio e a bola sobrou do lado esquerdo para o zagueiro William Mineiro, que dominou sozinho e chutou para as redes. Houve a marcação de impedimento, porém, o VAR confirmou o lance, decretando o empate aos 46 minutos.

O intervalo foi longo, de 17 minutos, dando a impressão de que teria sido catimba do Cruzeiro para atrasar o início em relação aos demais jogos. O técnico Paulo Pezzolano, do Cruzeiro, abriu mão do esquema com três zagueiros, tirando Matheus Jussa, que já tinha recebido o cartão amarelo, para a entrada de Wesley.

Aos 14 minutos, o Cruzeiro assustou quando Bruno Rodrigues fez o passe para a finalização de Gilberto, neutralizada pela defesa de Thulio. Quatro minutos depois, o adversário teve sua melhor oportunidade, quando Léo Martins entrou na área pelo lado direito e sem marcação, mas na finalização bateu cruzado e para fora.

Depois disso, o jogo caiu de rendimento e a esperada atitude ofensiva do Cruzeiro não aconteceu. Parecia até que estava esperando a virada do América, que saiu perdendo para o Tombense no Independência, mas virou no segundo tempo e venceu por 3 a 1.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 1 DEMOCRATA-SL

CRUZEIRO – Rafael Cabral; Oliveira, Reynaldo e Matheus Jussa (Wesley); William, Ian Lucas, Neto Moura (Nikão), Mateus Vital (Ramiro) e Kaiki; Bruno Rodrigues (Stênio) e Gilberto. Técnico: Paulo Pezzolano.

DEMOCRATA-SL – Thulio; Filipi, William Mineiro, Gabriel Vidal e Gustavinho (Rodney); Gustavo Grecci, Juliano, Vinícius Barba e Jorge Henrique (Lucas Abreu); Léo Martins (Matheus Souza) e Thainler. Técnico: Paulinho Ceará.

GOLS – Bruno Rodrigues, falta, aos 37, e William Mineiro, aos 46 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Ronei Cândido Alves

CARTÕES AMARELOS – Matheus Jussa, Oliveira e Neto Moura (Cruzeiro). Juliano e Jorge Henrique (Democrata-SL).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis

LOCAL – Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).