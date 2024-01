Cruzeiro e Atlético revelam acordo por torcida única em clássicos até 2025 e irritam torcidas

Os clássicos com torcida única chegaram a Belo Horizonte. “Imitando” São Paulo, mas por iniciativa dos dirigentes, Atlético e Cruzeiro vão jogar até 2025 apenas com torcedores mandantes em campo para evitar confusões e brigas. O acordo revelado nesta segunda-feira causou enorme revolta nos torcedores e até Felipão mostrou descontentamento.

Sábado, as equipes se enfrentam pelo Campeonato Mineiro na Arena MRV e a decisão já havia sido acenada em reunião com a Polícia Militar e o Ministério Público na semana passada. Nesta quarta, será definido como será a organização do clássico.

A ideia de não ter torcedores visitantes partiu do clube alvinegro após seu nova arena ser depredada no encontro entre as agremiações no Brasileirão. O Atlético ficou revoltado com o tamanho do prejuízo causado pelos cruzeirenses, com cadeiras quebradas e outros estragos, enquanto os rivais reclamaram que as portas dos banheiros femininos foram retiradas.

Depois de garantir que iria brigar por pelo menos 10% da cota dos ingressos, o Cruzeiro cedeu e aceitou a proposta do arquirrival. “Cruzeiro e Atlético celebraram acordo para que haja torcida única nos clássicos das temporadas 2024 e 2025, válidos pelas competições organizadas pela Federação Mineira de Futebol e Confederação Brasileira de Futebol”, informaram os clubes em nota conjunta em suas redes sociais.

“No caso de eventuais jogos por torneios da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), os clubes se comprometem a envidar esforços para que as partidas também ocorram sem torcida visitante”, completaram os clubes. “A medida temporária visa estabelecer um diálogo entre clubes e torcidas, no sentido de buscar soluções definitivas na realização de clássicos nos estádios de Minas Gerais.”

Bastaram os clubes anunciarem a decisão para receberem uma enxurrada de críticas. Muitos acusaram os dirigentes de “não pensarem na torcida.” Muitas disseram que o clássico é histórico e que todos os jogos deviam ser com 50% de cada torcida, sempre no tradicional Mineirão. Ocorre que o Atlético só quer mandar jogos na Arena MRV e não admite dividir asa torcidas.

Técnico do Atlético, Felipão definiu como “ridículo” a presença de somente uma torcida no clássico. “Eu não gosto.” Na visão do experiente treinador, a presença de torcedores de ambos os times abrilhanta o espetáculo e ceder espaço aos visitantes é um ato de “gentileza.” Usou Corinthians x Palmeiras e Grêmio x Inter históricos para defender a presença de arquibancadas com fãs de ambos os times.