Cruzeiro e Atlético-MG empatam em um clássico nervoso e com 42 faltas

Em um clássico bastante nervoso, repleto de lances ríspidos, com muita reclamação e com 42 faltas cometidas, Cruzeiro e Atlético-MG empataram, por 1 a 1, nesta segunda-feira à noite, no Estádio Independência, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Com o resultado a equipe celeste chega aos cinco pontos, em terceiro no Grupo C, enquanto o time alvinegro soma 13 e está na liderança do A.

O duelo mineiro começou muito nervoso com várias faltas de ambos os lados. O Cruzeiro adiantou a marcação e com isso teve mais chances no início. Bruno Rodrigues arriscou de longe e errou o alvo, aos sete minutos. Aos 17, Brock cabeceou e levou perigo para o goleiro Everson.

O Atlético-MG só foi ter o domínio da bola aos 30 minutos, quando Hulk esqueceu de reclamar e fez boa jogada com Paulinho, que teve finalizou perigosa de Patrick. O mesmo Patrick, aos 39, quase abriu o placar em forte cabeçada, que passou perto da meta de Rafael Cabral.

O Cruzeiro, que mostrou melhor toque de bola nos primeiros 45 minutos, só voltou a criar uma boa oportunidade no último lance em chute de longe de Nikão, defendido por Everson.

A primeira etapa terminou como começou com muitos jogadores reclamando da arbitragem. Os atleticanos pediram mão na bola do zagueiro Oliveira, não marcada pelo árbitro Paulo Cesar Zanovelli.

O Cruzeiro voltou melhor para o segundo tempo e ficou mais tempo no campo de ataque, mas aos nove minutos, o Atlético-MG mostrou entrosamento para finalizar um belo contra-ataque puxado por Pedrinho e Patrick. Mas o gol de Edenílson foi invalidado por causa de impedimento.

O lance animou o Atlético-MG, que passou a pressionar, mas Pedrinho bobeou e perdeu a bola para Wesley no campo de ataque. Bruno Rodrigues foi lançado, mostrou frieza para driblar Everson e abrir o placar, aos 19 minutos. Os atleticanos reclamaram muito porque no início da jogada duas bolas estavam em campo.

Com a vantagem, o Cruzeiro se posicionou para os contra-ataques e deixou a bola com o desesperado Atlético-MG, que foi com tudo em busca de pelo menos o empate. E ele veio aos 35 minutos, com belíssima cobrança de falta de Hulk.

Daí até o final, a disputa ficou aberta com os dois times em busca do gol da vitória. O Atlético na tentativa da sexta vitória consecutiva e o Cruzeiro na busca dos três pontos para sonhar com a classificação para a sequência do campeonato. As equipes não tiveram sucesso e o jogo terminou empatado.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 1 ATLÉTICO-MG

CRUZEIRO – Rafael Cabral; Wesley Gasolina (Wallisson), Oliveira, Reynaldo e Eduardo Brock; Neto Moura (Ramiro), Ian Luccas (Machado) e Nikão; Bruno Rodrigues, Gilberto (Davó) e Wesley. Técnico: Paulo Pezzolano.

ATLÉTICO-MG – Everson; Mariano (Igor Gomes), Bruno Fuchs, Jemerson e Dodô; Allan (Otávio), Edenílson, Pedrinho (Hyoran) e Patrick; Paulinho (Vargas) e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.

GOLS – Bruno Rodrigues aos 19 e Hulk aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Paulo Cesar Zanovelli.

CARTÕES AMARELOS – Hulk, Eduardo Brock, Bruno Fuchs, Ian Luccas, Igor Gomes e Oliveira.

RENDA – Não divulgada.

PÚBLICO – Não divulgado.

Local – Estádio Independência, em Belo Horizonte.