Cruzeiro contrata atacante Rafael Bilu e lateral-direito William

Em ritmo forte de contratações, o Cruzeiro anunciou mais dois reforços nesta sexta-feira. O clube mineiro, comandado por Ronaldo, oficializou as chegadas do atacante Rafael Bilu e do lateral-direito William. Curiosamente, ambos chegam ao time de Belo Horizonte sem estar 100% fisicamente.

Bilu, que defendeu o Criciúma na temporada 2022, acertou contrato até julho de 2023, mas com possibilidade de estender o vínculo futuramente. Já William, que estava sem clube, fechou acordo de produtividade por uma temporada.

De acordo com o Cruzeiro, ambos estão na reta final de recuperação, após lesões sofridas nos últimos meses. “Rafael Bilu e William chegaram ao clube em processo final de recuperação de lesões e contam com todo o suporte dos profissionais da área de saúde e performance do Cruzeiro”, anunciou o clube mineiro.

“Bilu realiza trabalho de manutenção na fisioterapia, mas já está liberado para os treinamentos com o elenco. Já o lateral-direito William segue rotina na fisioterapia e preparação física.”

O atacante se recupera de uma lesão nos ligamentos do joelho, enquanto o lateral encarou uma série de problemas físicos que o tiraram de combate desde o início deste ano. Por isso, a dupla não tem prazo para estrear no Cruzeiro, que estreará no Campeonato Mineiro no fim de janeiro.

Com o acerto com a dupla, o time mineiro chega a oito reforços garantidos para 2023. Antes deles, chegaram o zagueiro Neris, os laterais Igor Formiga e William, os volantes Ramiro e Walisson, o meio-campista Nikão e o atacante Mateus Vital.