Cruzeiro confirma empréstimo de atacante Matheus Davó, ex-Corinthians, ao América-MG

O Cruzeiro confirmou nesta quarta-feira o empréstimo do atacante Matheus Davó, ex-Corinthians, ao América-MG. O rival mineiro já anunciou oficialmente a chegada do atleta. O vínculo com o novo clube vai até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro.

Revelado profissionalmente pelo Guarani, Matheus Davó, 24 anos, é natural de São Paulo e acumula passagens por clubes como Corinthians, São Bernardo, Bahia e Cruzeiro. Ele também soma experiência internacional, atuando pelo Philadelphia Union, dos Estados Unidos, e pelo Pafos, do Chipre.

Apesar de pertencer ao Cruzeiro, Matheus Davó não vinha sendo aproveitado pelo técnico Fernando Seabra e foi emprestado ao Pafos. Na temporada 2023/24, no Chipre, ele fez apenas nove jogos e marcou dois gols.

Além do América, o Vitória é outro time que havia demonstrado interesse na contratação do atleta, que optou por ficar em Belo Horizonte, muito por questões familiares. A saída do jogador também não afetará a força ofensiva do Cruzeiro, que conta com Barreal, Kaio Jorge, Arthur Gomes, Lautaro Díaz e Dinenno.

O Cruzeiro vem sendo uma das surpresas positivas do Brasileirão ao ocupar a quinta posição, com 35 pontos, cinco atrás do líder Flamengo. O próximo desafio no torneio é diante do Fortaleza, na segunda-feira, às 21h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

Já o América-MG é o quinto colocado da Série B, com 29 pontos. O líder é o Santos, com 33. O time alviverde entra em campo nesta sexta-feira, às 19h, diante do Brusque, na Ressacada.