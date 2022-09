Cruzeiro bate Operário em Mineirão lotado e clima de festa de acesso na Série B

O Cruzeiro deu mais um importante passo para o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira ao ganhar do Operário, por 1 a 0, no Mineirão, pela 29ª rodada. Mais de 45 mil torcedores fizeram linda festa e já comemoraram o acesso de forma antecipada.

A vitória garante o Cruzeiro virtualmente na elite de 2023. Isso porque o time segue na liderança isolada, agora com 62 pontos. São 21 de diferença para o Londrina (5º), com 41 pontos, mas que ainda jogará na rodada. Os mineiros têm 99,9% de chances de subir.

Já o Operário vive situação completamente oposta. Os paranaenses estacionaram nos 30 pontos e aparecem em 18º lugar, com sérios riscos de rebaixamento. Um ponto atrás de Vila Nova (17º) e CSA (16º).

Com bola rolando, o Cruzeiro teve mais dificuldades do que imaginava no primeiro tempo. O Operário fez boa partida e quase surpreendeu no Mineirão. Aos 12 minutos, Fernando Neto invadiu a área e finalizou cruzado para ótima defesa do goleiro Rafael Cabral.

Pouco tempo depois, um lance inusitado paralisou a partida. O árbitro Douglas Marques das Flores sentiu fisgada na parte posterior da coxa direita, precisou de atendimento médico e acabou sendo substituído pelo quarto árbitro Michel Patrick Costa Guimarães.

O Cruzeiro retomou o controle da partida e, mesmo com dificuldades, conseguiu abrir o placar aos 46 minutos. Rafael Chorão errou na saída de bola, Bruno Rodrigues invadiu a área e tocou de lado para Edu, sem goleiro, apenas empurrar para o fundo das redes, marcando o 19º gol na temporada.

No segundo tempo, o Operário voltou assustando. Logo aos dois minutos, Rafael Chorão, que falhou no gol cruzeirense, acertou chute na trave de Rafael Cabral. Contudo, o lance foi o mais perigoso do time paranaense na etapa final.

Apesar da vantagem, o Cruzeiro seguiu no ataque e procurando passes rápidos para ampliar o marcador. E teve oportunidades. Aos 13, Jajá finalizou para boa defesa de Vanderlei. Depois, aos 21, Daniel Júnior girou sobre a marcação e acertou a trave esquerda do Operário.

O Operário sentiu o ritmo forte do Cruzeiro e se viu refém na defesa até o apito final. Até isso acontecer, os mineiros ainda chegaram mais vezes e quase arrancaram o grito de gol dos torcedores, como aos 36, quando Luvannor cabeceou rente à trave. Mas o placar não foi alterado. Vitória por 1 a 0.

O Cruzeiro volta a campo no sábado, dia 17, para enfrentar o CRB, às 20h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Enquanto o Operário, na próxima terça-feira, receberá o Guarani, às 19 horas, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 0 OPERÁRIO

CRUZEIRO – Rafael Cabral; Zé Ivaldo (Geovane), Oliveira e Eduardo Brock; Machado, Willian Oliveira (Pedro Castro), Daniel Júnior (Pais) e Bidu; Jajá (Chay), Edu (Luvannor) e Bruno Rodrigues. Técnico: Paulo Pezzolano.

OPERÁRIO – Vanderlei; Arnaldo (Jean Carlo), Dirceu, Reniê e Fabiano; Rafael Chorão (Lucas Mendes), Fernando Neto (Felipe Saraiva), Giovanni Pavani, Reina (Tomas Bastos) e Paulo Victor; Júnior Brandão (Paulo Sérgio). Técnico: Matheus Costa.

GOL – Edu, aos 46 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Douglas Marques das Flores (SP).

CARTÕES AMARELOS – Zé Ivaldo, Willian Oliveira, Daniel Júnior, Chay e Edu (Cruzeiro); Júnior Brandão (Operário).

PÚBLICO E RENDA – Não divulgados.

LOCAL – Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).