Cruzeiro aposta em técnico português iniciante para substituir Paulo Pezzolano

Um técnico sem times de expressão no currículo e com uma breve passagem no futebol árabe é a nova aposta do Cruzeiro. O time mineiro anunciou nesta segunda-feira, o nome de Pedro Miguel Marques da Costa Filipe, o Pepa, para substituir o uruguaio Paulo Pezzolano, que pediu demissão após a eliminação da equipe mineira nas semifinais do Estadual.

Pepa teve uma carreira curta no futebol e logo se planejou para trabalhar à beira do campo. Na sua curta trajetória, ele tem equipes modestas do futebol português no currículo como Sanjoanense, Feirense, Moreirense, Tondela, Paços de Ferreira e ainda Vitória de Guimarães.

O nome do comandante português já estava no radar do clube, já que Pezzolano tinha acertado com o clube um desligamento da função. O português, em sua última passagem, comandou o Al Tai, clube da Arábia Saudita.

O profissional, de 42 anos, chega com a sua comissão técnica para comandar a equipe para o restante da temporada. O seu estafe tem os auxiliares técnicos Samuel Correia e Hugo Silva, o preparador físico Pedro Oliveira e e ainda um analista de desempenho Pedro Azevedo.

O português será o segundo treinador sob a gestão de Ronaldo Fenômeno no clube. Com a missão de comandar a equipe mineira em seu retorno à elite do Campeonato Brasileiro, o novo comandante vai ter menos de um mês para ajeitar o time. A estreia está marcada para o dia 16 de abril e o primeiro compromisso vai ser diante do Corinthians, fora de casa.

Pouco conhecido do futebol brasileiro,o novo comandante que assume o Cruzeiro tem como característica apostar no desenvolvimento de jogadores jovens e também é adepto do estilo de jogo ofensivo.

Com um orçamento apertado, o principal objetivo do time mineiro é se manter na primeira divisão do futebol nacional neste ano. Nesta manhã, o treinador uruguaio, juntamente com a sua comissão técnica, se despediu dos jogadores na Toca da Raposa. Em sua despedida, Pezzolano disse que o profissional que chegar ao clube vai ter à disposição um elenco competitivo.

“O treinador que chegar vai ser muito melhor que o Pezzolano sem dúvida. O Cruzeiro tem hoje uma equipe que vai competir pela vitória até o último segundo”afirmou o uruguaio em entrevista divulgada pelas redes sociais do Cruzeiro.