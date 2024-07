Cruzeiro anuncia Walace, volante que tinha acordo encaminhado com o Corinthians

O Cruzeiro anunciou, nesta terça-feira, a contratação do volante Walace, de 29 anos, que estava na Udinese. O jogador era um pedido do ex-técnico António Oliveira, demitido esta tarde do Corinthians, e vinha sendo monitorado pelo clube paulista.

Na negociação, a diretoria corintiana chegou a negociar as bases com o atleta, mas como a oferta era por empréstimo, as conversas não evoluíram. Com uma proposta de compra em definitivo, o clube italiano optou por fechar a transação de Walace com o Cruzeiro.

O volante acertou um vínculo de três temporadas com o time mineiro e vai agora realizar exames médicos antes de assinar contrato. A chegada do atleta reforça a intenção de Pedro Lourenço, novo dono da SAF do time mineiro, de montar um elenco forte para fazer o Cruzeiro voltar a brigar por títulos.

Revelado pelo Grêmio, o jogador está na Europa desde a temporada 2016/2017 e também já esteve na mira da diretoria do Flamengo. Após passar três anos no futebol alemão, ele se transferiu para a Udinese. Os valores envolvendo a vinda do atleta giram em torno dos 6 milhões de euros (algo em torno de R$ 36 milhões).

Além de Walace, a diretoria cruzeirense aguarda também a chegada de Fabrizio Peralta para a assinatura de contrato e a realização de exames médicos. Como o Paraguai deu adeus à Copa América na fase de grupos, o volante é aguardado em Belo Horizonte.

No clube há pouco mais de dois meses, o CEO Alexandre Mattos deu entrevista nesta terça-feira. Em sua primeira coletiva na nova função, o dirigente destacou que o ciclo de contratações para a atual temporada está encerrado.

De acordo com o dirigente, o clube passou por uma reestruturação e buscou os atletas dentro de um perfil que qualificasse ainda mais o elenco. “Não é porque o Pedro (Lourenço) está aqui que o Cruzeiro tem dinheiro ilimitado. Vamos honrar os compromissos e trabalhar com muita responsabilidade nesta questão”, disse.

Mattos estabeleceu ainda as metas esportivas que o clube tem em mente. “O Cruzeiro tem o foco de avançar o máximo possível. Temos um adversário dificílimo na Sul-Americana, mas vamos com força para, quem sabe, ser campeão”, afirmou o dirigente. Já em relação ao Brasileiro, o objetivo é fazer um bom papel.

“Acredito que estamos fazendo um campeonato muito bom. O Cruzeiro vem pensando grande, sabendo que tem uma etapa a ser cumprida. O clube fortalecido é difícil de ser enfrentado”, completou.