Esporte Cruzeiro anuncia acordo com o Palmeiras e retorno do atacante Dudu ao clube

O Cruzeiro anunciou neste sábado a contratação do atacante Dudu, do Palmeiras. A equipe celeste afirmou, por meio de publicação em suas redes sociais, que possui um acordo com o clube alviverde. O diretor de futebol cruzeirense, Alexandre Mattos, compartilhou o post em sua página no Instagram. O atleta e o Palmeiras ainda não se manifestaram sobre a negociação.

“Cruzeiro comunica que tem um acordo com o Palmeiras e com Dudu para a contratação do atacante, de maneira definitiva. Formado nas categorias de base do Cruzeiro, Dudu voltará a ser atleta do clube após passar por exames e formalizar o novo contrato. O Cria da Toca é aguardado em Belo Horizonte na próxima semana”, diz a nota.

Dudu está recuperado de uma grave lesão sofrida em agosto de 2023. Após dez meses de tratamento da ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco, o atacante foi relacionado para o jogo entre Palmeiras e Vasco na última quinta-feira, no entanto não participou do duelo.

Na sexta-feira, Dudu usou as redes sociais para agradecer o apoio da torcida no Allianz Parque e disse que faria de tudo para retribuir. “Farei de tudo para continuar retribuindo esse lindo apoio dentro de campo, como sempre fiz durante todos esses anos aqui no clube. De coração, obrigado por terem me proporcionado mais uma noite especial”, escreveu o camisa 7.

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, também justificou a ausência de Dudu em campo. Apesar de estar recuperado, o português afirmou que alguns incômodos deixaram o atleta desconfortável para atuar.

“Ele esteve conosco, conversei com ele há dois dias, ontem e hoje de manhã tivemos uma conversa e ele falou que não estava confortável para jogar, mas que queria estar com o grupo. Eu falei que ele é um líder e que queria que ele estivesse com o grupo, para ajudar como pudesse. É bom ver o carinho da torcida e o que eu mais quero é que ele volte com confiança, seguro. Não quero que volte não estando bem”, afirmou Abel.

Dudu, de 32 anos, foi revelado pelo Cruzeiro e depois passou por Coritiba, Grêmio e Dynamo de Kiev, da Ucrânia, antes de desembarcar na equipe alviverde. O atacante foi a contratação responsável por mudar o patamar do Palmeiras na virada de 2014 para 2015 e foi tida como um “chapéu” nos rivais São Paulo e, principalmente, o Corinthians, que tinha praticamente tudo acertado com o atleta.

Dudu fez 433 jogos pelo Palmeiras até aqui e marcou 88 gols. O camisa 7 conquistou Copa do Brasil (2015), Brasileirão (2016, 2018, 2022 e 2023), Paulistão (2020, 2022 e 2023), Libertadores (2020 e 2021), Recopa Sul-Americana (2022) e Supercopa do Brasil (2023). Nesse período no clube, Dudu teve apenas uma breve saída por empréstimo para o Al-Duhail, do Catar, entre 2020 e 2021.