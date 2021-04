Cruzeiro anuncia a volta do oposto campeão olímpico Wallace até o fim de 2022

O bom filho à casa torna. Cinco anos após deixar o Sada Cruzeiro, o oposto Wallace foi anunciado nesta sexta-feira como reforço dos mineiros para as próximas duas temporadas. O jogador fez história no clube entre 2009 e 2016, ano no qual foi campeão olímpico com a seleção brasileira, e estava na Turquia.

O brasileiro se despediu do turco Spor Toto com o título da Copa da Turquia e sendo eleito o MVP da temporada. Sua contratação serve para minimizar a bronca dos cruzeirenses após a saída do técnico argentino Marcelo Méndez.

“Ele voltou! Wallace é Sada Cruzeiro em 2021/22! A nossa história não terminou”, postou o clube, anunciando o acerto com o ponteiro de 33 anos, ainda apontado como um dos melhores brasileiros da atualidade.

A chegada do experiente atleta é um indício forte que o também oposto Allan deve aceitar a proposta do Monza, da Itália. O jogador anunciou à diretoria mineira que sonha em jogar na Europa.

Wallace é a esperança de o Cruzeiro resgatar a hegemonia na Superliga de Vôlei. Ele ergueu a taça quatro vezes, entre 2010 e 2015. No vitorioso currículo pelo Cruzeiro, ainda constam dois Mundiais de Clubes, seis Mineiros seguidos e três Copas do Brasil.