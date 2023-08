Cruzeiro acerta empréstimo do zagueiro João Marcelo: ‘Podem esperar muita garra e vontade’

Oliveira e Luciano Castán terão sombra no Cruzeiro. O clube mineiro anunciou nesta terça-feira a contratação do jovem zagueiro João Marcelo, de 23 anos, que estava no Porto. O jogador assinou empréstimo por um ano e fica em Belo Horizonte até junho de 2024.

“Seja bem-vindo, João Marcelo! O zagueiro de 23 anos é o mais novo reforço da temporada e chega por empréstimo do Porto, com contrato até o meio de 2024”, anunciou o Cruzeiro, atendendo pedido do técnico Pepa, que queria mais opções para a defesa.

O jogador chega em custos e com valor definido caso o clube opte pela contratação em definitivo: R$ 7,9 milhões. Entre suas virtudes, além da força na marcação, está a precisão no cabeceio. João Marcelo fez sete gols pelo alto pelo time B do Porto.

O reforço já está inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e liberado para estrear caso Pepa queira utilizá-lo diante do líder Botafogo no fim de semana. João Marcelo treinou normalmente nesta terça-feira e recebeu mensagens carinhosas dos funcionários do clube. Feliz com a recepção, prometeu muita entrega.

“Estou muito feliz em vestir essa camisa e ansioso para estrear”, afirmou. “Ver o Mineirão lotado e tenho certeza que seremos muito feliz juntos”, disse, já imaginando atuar com o estádio lotado. O clube confirmou que mandará as partidas contra o líder e diante do Corinthians no principal palco de Belo Horizonte.

“Vi que ia ser uma oportunidade enorme para mim, um clube gigante e estou muito feliz. O torcedor pode esperar muita vontade, muita garra e pode ter certeza que vou dar minha vida em campo para defender as cores do Cruzeiro”, exagerou.