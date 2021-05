Criticado, técnico Fábio Moreno vê Ponte Preta em evolução após vitória no dérbi

Suspenso após ter sido expulso na derrota para o Ituano, por 2 a 1, o técnico Fábio Moreno não pôde ficar no banco de reservas no dérbi 199. Mas após a vitória da Ponte Preta, por 3 a 1, sobre o Guarani no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, em jogo atrasado da sexta rodada do Campeonato Paulista, ele aproveitou para desabafar. Fábio Moreno vinha pressionado e sendo criticado.

“Mais uma grande atuação. Que mostra a evolução de um time em construção. Vitória da superação, da organização e da entrega. Cumprimos tudo aquilo que foi planejado para este grande jogo. Parabéns a todos. Dérbi não se joga, se ganha. Vamos, Ponte”, escreveu o treinador, em suas redes sociais.

Em 199 clássicos, a Ponte comemorou 66 vezes, enquanto o Guarani lidera com 67 triunfos. Além disso, outros 65 dérbis terminaram empatados e há um resultado desconhecido, realizado em março de 1912. A Ponte, porém, não perde o dérbi em seu estádio desde 2009. Agora, são cinco vitórias e dois empates.

Na tabela do Paulistão, a Ponte continua com chances matemáticas de avançar às quartas de final. O time alvinegro é o terceiro colocado do Grupo A, com 13 pontos, contra 15 da Ferroviária, que ainda tem dois jogos a fazer, e 26 do São Paulo. Na última rodada, a Ponte enfrenta o Palmeiras no domingo, no Moisés Lucarelli, em Campinas.