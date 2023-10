Cristiano Ronaldo ‘zomba’ de premiação da oitava Bola de Ouro de Messi

Há seis anos sem conquistar um prêmio da Bola de Ouro, dado pela revista francesa France Football, Cristiano Ronaldo deve encerrar sua carreira no Al-Nassr, da Arábia Saudita, com cinco títulos de melhor jogador do mundo. Messi, com quem rivalizou no prêmio durante a última década, venceu nesta segunda-feira sua oitava Bola de Ouro, mesmo após se transferir para o Inter Miami, dos Estados Unidos – ele é o primeiro atleta que não atua na Europa ou América do Sul a conquistar a premiação, que levou em consideração o período de agosto de 2022 a julho de 2023. Nas redes sociais, o atacante português “zombou” da decisão da comissão de jornalistas selecionados pela revista ao conceder o título ao argentino.

Em postagem do jornal espanhol As, o repórter Tomás Roncero analisava a conquista do camisa 10. “Consumou-se o que sabíamos. Iam dar novamente a Bola de Ouro a Messi. Felicidades, Leo. Felicidades, campeão”. Nos comentários, Cristiano respondeu com uma série de emojis de risada. No Instagram, o comentário de CR7 já conta com mais de 40 mil curtidas em pouco mais de sete horas.

A publicação reacende disputas entre fãs de Messi e Cristiano Ronaldo na última década. Na eleição deste ano, em que o narrador Cléber Machado, do SBT, foi o único brasileiro a votar, Haaland e Kylian Mbappé completaram o top 3. O desempenho do atacante do Manchester City, artilheiro da temporada europeia e destaque na conquista da tríplice coroa do clube (Liga dos Campeões, Campeonato Inglês e Copa da Inglaterra), era o principal candidato a rivalizar com o argentino.

Alguns apontaram que CR7 foi indelicado ao zombar da conquista e da premiação da Bola de Ouro. Com a oitava, Messi superou Pelé como o atleta que mais vezes foi premiado pela France Football. Vale ressaltar que, enquanto esteve nos campos, o camisa 10 do Santos e da seleção brasileira não venceu nenhuma Bola de Ouro, pois apenas jogadores europeus que atuavam no continente tinha direito a concorrer; retroativamente, a revista concedeu sete premiações a Pelé.

Desde 2008, Ronaldo e Messi conquistaram a maioria das premiações da France Football; apenas Modric, em 2018, e Benzema, em 2022, conseguiram “furar” a bolha que os dois atacantes criaram no futebol neste século. A resposta de Cristiano à conquista do argentino acontece mesmo após o português destacar que a rivalidade entre eles já teria se encerrado. “A rivalidade já foi, mas era uma rivalidade boa. Os torcedores gostavam bastante, mas quem gosta do Cristiano não precisa odiar o Messi, ou vice e versa. Somos dois bons, ou muito bons jogadores. Mudamos a história do futebol e continuamos a mudar, somos respeitados por todo mundo, isso é o mais importante”, afirmou, em setembro deste ano.