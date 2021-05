Cristiano Ronaldo quebra recordes ao marcar 100 gols pela Juventus: ‘Orgulhoso’

Empenhado na missão de evitar que a Juventus fique fora da próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, Cristiano Ronaldo balançou as redes pela 100.ª vez atuando com a camisa do clube italiano. Além disso, o atacante português atingiu um recorde histórico no futebol. Isso porque ele se tornou o primeiro jogador a anotar uma centena de gols ou mais por três times diferentes (Manchester United e Real Madrid são os outros) e também com a sua seleção nacional.

Em seu gol histórico, Cristiano Ronaldo deixou o marcador para trás na jogada e finalizou com perfeição. Sem o título do Campeonato Italiano na atual temporada – a Internazionale já é a campeã antecipada -, o português é a principal esperança para evitar que a Juventus, que venceu o Sassuolo por 3 a 1, fora de casa, na quarta-feira, não dispute a próxima edição da Liga dos Campeões, algo que seria um total vexame para a equipe de Turim.

Além disso, o atacante, aos 36 anos, chegou à marca centenária na Juventus em menos tempo do que outros 12 jogadores que atingiram essa cifra. O português, artilheiro do Campeonato Italiano com 28 gols, alcançou em 131 partidas e em sua terceira temporada no time alvinegro.

“É sempre um sentimento especial atingir os 100 gols pela minha equipe. Orgulhoso deste número, feliz por ajudar a Juve e por ver também Dybala chegar ao seu gol 100. Parabéns Paulo Dybala”, disse Cristiano Ronaldo, fazendo menção ao meia argentino, que chegou à marca centenária também diante do Sassuolo (mas depois de 252 jogos).

“Temos de manter o foco e ir atrás dos pontos que faltam conquistar na Série A. Ainda há muito em jogo e vamos continuar a lutar pelos objetivos que restam”, salientou o atacante, referindo-se à luta da Juventus por uma vaga na Liga dos Campeões. O próximo desafio é complicado: receberá a campeã Internazionale, neste sábado, em Turim, pela 37.ª e penúltima rodada.

Confira os números de jogos que Cristiano Ronaldo levou para chegar aos 100 gols:

Manchester United – 253 partidas

Seleção de Portugal – 165

Juventus – 131

Real Madrid – 102