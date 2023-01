Cristiano Ronaldo publica foto com Messi após reencontro: ‘Bom rever amigos’

Depois de defender a equipe mista formada por jogadores do Al-Nassr, seu time na Arábia Saudita, e do Al-Hilal, em amistoso contra o Paris Saint-Germain, Cristiano Ronaldo publicou algumas fotos da partida em seu perfil do Instagram. Uma das imagens mostra o craque português cumprimentando Lionel Messi em campo durante a partida, que foi disputada em Riad e terminou com vitória por 5 a 4 para o time francês.

“Tão feliz em estar de volta ao gramado, e na súmula! Bom também rever alguns velhos amigos”, escreveu o atacante de 37 anos ao compartilhar os registros. O amistoso foi o primeiro jogo dele desde a eliminação com Portugal para o Marrocos na Copa do Mundo. No início do Mundial, ele rescindiu o contrato com o Manchester United. Pouco depois, no final de dezembro, foi anunciado como reforço do Al-Nassr.

Ronaldo ainda não estreou em um jogo oficial pois tinha de cumprir suspensão de dois jogos por uma punição sofrida quando ainda era jogador do United, referente ao episódio em que derrubou o celular da mão de um torcedor. No duelo desta quinta, que pode ter sido o seu último encontro em campo com Messi, marcou dois gols e viu o argentino balançar a rede uma vez.

Foi o 37º embate entre os dois maiores astros dos últimos 15 anos O argentino acumula mais vitórias (17 a 11, além de 9 empates), mas em jogos eliminatórias e finais é o camisa 7 que tem vantagem, com cinco triunfos ante quatro do campeão mundial. Em número de gols, o cenário ficou empatado, com 23 para cada um.

Depois de jogar o amistoso pelo combinado saudita, Cristiano Ronaldo deve fazer sua estreia oficial pelo Al-Nassr no domingo, em jogo contra o Al-Ettifaq, marcado para as 14h30 (horário de Brasília).