Cristiano Ronaldo persegue milésimo gol, mas sem alarde: ‘Preciso chegar aos 900 primeiro’

Cristiano Ronaldo atingiu a marca de 857 gols na carreira ao balançar a rede duas vezes na vitória por 3 a 2 sobre a Eslováquia, pelas Eliminatórias da Eurocopa, no Estádio do Dragão. Aos 38 anos e atuando no Al-Nassr, da Arábia Saudita, o craque mantém a aspiração de quebrar recordes no futebol e não nega um desafio, como o feito por Pinto da Costa, presidente do Porto, que o estimulou a buscar o milésimo gol, em conversa antes da partida disputada na sexta-feira. Ronaldo considera difícil atingir tal marca e a condiciona a uma série de fatores, mas acredita ser possível. De qualquer forma, prefere pensar em pequenas metas, por isso o foco é chegar aos 900 gols para então concretizar o plano de perseguir o milésimo.

“O presidente do Porto fez um desafio de que eu tenho que chegar aos mil gols, foi uma frase engraçada. Acho que vai ser bastante difícil, mas, como disse, ver como estou mentalmente, minha motivação, e fisicamente, obviamente. Vamos ver, as etapas que me motivam, mas antes de chegar aos mil, tenho que chegar aos 900 primeiro. Ainda falta bastante, acredito que vou chegar, agora é passo a passo. Os objetivos têm de ser definidos a curto prazo. Eu olho confiante para este objetivo de chegar aos 900, para chegar aos mil é muita pedra que tem de ser partida, mas tudo é possível. Quando vai com muita sede ao pote é pior”, disse em entrevista na zona mista do Estádio do Dragão.

Na vitória sobre a Eslováquia, Cristiano Ronaldo foi homenageado com um bandeirão na arquibancada e um troféu entregue pela Federação Portuguesa de Futebol por mais um recorde, o de 200 jogos com a camisa de Portugal, batido em junho, durante o triunfo por 1 a 0 sobre a Islândia. Ele é o jogador que mais vezes esteve em campo por uma seleção em toda a história. Agora, soma 202 partidas e 125 gols marcados defendendo as cores da nação lusitana.

Com o resultado conquistado no Estádio do Dragão, o atacante veterano ajudou sua equipe a garantir vaga na Eurocopa, que será disputada entre junho e julho de 2024, na Alemanha. A seleção portuguesa está na liderança isolada do Grupo J, com 21 pontos, oito a mais que a vice-líder Eslováquia, a três rodadas do fim da etapa de classificação para o torneio europeu. Na segunda-feira, volta a campo para enfrentar a Bósnia e Herzegovina, às 15h45, horário de Brasília.