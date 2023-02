Cristiano Ronaldo marca 3 gols pelo Al-Nassr e chega a 8 gols nos últimos 4 jogos

Cristiano Ronaldo parece estar embalando de vez com a camisa do seu novo clube, o Al-Nassr. Na tarde deste sábado, o atacante português marcou três gols apenas no primeiro tempo durante a vitória por 3 a 0 sobre o Damac FC, pela 18ª rodada da Liga Saudita. Já são oito gols e duas assistências em quatro jogos em fevereiro.

Esta é a quarta partida seguida do torneio que Cristiano Ronaldo participa diretamente de gols pelo clube. Na última semana, ele deu duas assistências. Além dos quatro gols marcados na vitória sobre o Al-Wehda. O astro de 38 anos também marcou um gol de pênalti no começo do mês de fevereiro durante o empate contra o Al-Fateh.

O primeiro gol do astro português veio aos 18 minutos em cobrança de pênalti. O adversário tocou com a mão na bola dentro da área e a arbitragem marcou. O segundo gol de Cristiano Ronaldo saiu apenas cinco minutos mais tarde. O atacante recebeu na intermediária, avançou e finalizou de fora da área no cantinho, sem chances para o goleiro adversário.

Quando a partida se encaminhava para o intervalo, Cristiano Ronaldo completou seu hat-trick, já aos 44 minutos. O time Al-Nassr partiu em velocidade para o contra-ataque e o atacante português recebeu de Yahya na área para apenas tocar para o gol. O 3 a 0 permaneceu no placar até o fim da partida.

O Al-Nassr retorna à liderança do Campeonato Saudita, com 43 pontos, dois a mais que o vice-líder Al-Ittihad e três a mais que o terceiro colocado Al-Shabab. O Damac, adversário deste sábado, é o sétimo colocado, com 22 pontos.