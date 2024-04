Cristiano Ronaldo leva suspensão e multa por expulsão na Supercopa e recorre da decisão

O craque Cristiano Ronaldo não se viu satisfeito com a punição sofrida após ser expulso na derrota do Al-Nassr, por 2 a 1, diante do Al-Hilal, nesta segunda-feira, pela semifinal da Supercopa Saudita. O português levou dois jogos de gancho pelo Comitê Disciplinar da Liga de Futebol Saudita, além de uma multa de R$ 27,55 milhões, por ter empurrado o lateral Al-Bulayhi com o cotovelo e ameaçado jogar a bola no árbitro.

Após ser advertido com o cartão vermelho, Cristiano Ronaldo deixou o campo pedindo aplausos para o árbitro em tom de ironia. O atacante já havia levado o amarelo, na volta do intervalo, por reclamar de um gol anulado do Al-Nassr na primeira etapa, o que já havia gerado muita reclamação por parte dos jogadores do técnico Luís Castro. O treinador também criticou a expulsão de CR7.

“Tirou proveito do contato com Cristiano”, reclamou do toque no rosto. Já vi as imagens e não há nenhum toque no rosto do jogador. O árbitro entendeu que deveria dar o vermelho, na minha opinião, diante de um quadro de teatro do adversário”, disse o ex-botafoguense em coletiva de imprensa.

Incomodado com a decisão da arbitragem e indignado com a punição imposta pelo Comitê, Cristiano Ronaldo, de acordo com o jornal Arriyadiyah, enviou uma carta contestando a suspensão. O Al Nassr entrou com recurso para reverter a pena, que precisará ser cumprida no Campeonato Saudita.

O próximo compromisso da equipe é nesta sexta-feira, às 12h (horário de Brasília), frente ao Al-Fayha, no Al Awal Park, pela 28ª rodada.