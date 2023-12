Cristiano Ronaldo investe R$ 200 milhões em game concorrente do EA FC

Cristiano Ronaldo decidiu investir US$ 40 milhões (cerca de R$ 200 milhões) no UFL, novo jogo de futebol online gratuito que será concorrente do EA SPORTS FC (antigo Fifa) e do eFootball. O astro português era garoto-propaganda da desenvolvedora e, agora, resolveu fazer um aporte milionário.

“Estamos entusiasmados em trabalhar juntos na UFL e criar um jogo justo e que prioriza a habilidade para fãs de futebol em todo o mundo”, escreveu a conta oficial do UFL na rede social X (antigo Twitter), a respeito da inclusão do atacante do Al-Nassr ao grupo de investidores.

Além de Cristiano Ronaldo, o jogo tem como “embaixadores” Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku, Alex Zinchenko e o brasileiro Roberto Firmino. A UFL fez a promessa de conseguir mais parceiros no futuro.

Desenvolvido pela Strikerz Inc, o UFL ainda não tem data para ser lançado. A empresa anunciou a criação do game em agosto de 2021. O lançamento do jogo chegou a ser adiado e ainda não há uma nova previsão de lançamento. Em setembro deste ano, o game entrou na fase beta de testes.

O UFL será gratuito e vai permitir aos jogadores criar seus próprios times de futebol. Como o eFootball, game da Konami, o novo simulador deverá ter versões para Xbox Series S|X, PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5) e PC.