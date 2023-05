Cristiano Ronaldo é superado por Romarinho, ex-Corinthians, e amarga marca negativa pela 1ª vez

Cristiano Ronaldo bem que tentou, mas não conseguiu conquistar o título de campeão saudita em sua primeira temporada pelo Al-Nassr. Com o empate com o Al-Ettifaq por 1 a 1 no sábado, o português viu as chances de levantar o troféu nacional se esvaírem com uma rodada de antecedência.

A infelicidade de CR7, no entanto, é a felicidade de um velho conhecido da torcida corintiana. O atacante Romarinho, peça fundamental na conquista da Copa Libertadores de 2012, fez dois dos três gols da vitória do Al-Ittihad sobre o Al-Feiha. O resultado garantiu o título de campeão saudita para o time do brasileiro.

Com 102 gols em 182 partidas, Romarinho se tornou o maior artilheiro estrangeiro da equipe e conquistou seu primeiro campeonato nacional pelo clube. Já Cristiano Ronaldo amargou pela primeira vez em sua carreira o sentimento de não conquistar nenhum título por duas temporadas consecutivas.

A última competição vencida pelo português foi a Copa da Itália da temporada 2020/21, quando ele ainda atuava na Juventus. Em seu retorno ao Manchester United na temporada 2021/2022, CR7 não festejou nada. Ao longo de toda sua carreira, o português só havia passado em branco na temporada 2009/10 em seu primeiro ano no Real Madrid.

Na atual temporada, além do vice-campeonato saudita, o Al-Nassr também caiu nas semifinais da Supercopa e da Copa do Rei, para o Al-Ittihad e Al-Wehda, respectivamente.