Cristiano Ronaldo diz que rivalidade com Messi acabou: ‘Quem gosta de mim não precisa odiá-lo’

Cristiano Ronaldo acredita que a rivalidade entre ele e Lionel Messi chegou ao fim. Aos 38 anos, o astro português ainda tem futebol para defender a seleção portuguesa, como fará nesta semana durante as Eliminatórias da Eurocopa, mas já admite que a sua era como protagonista do futebol mundial está perto de acabar, e isso envolve também o entrelaçamento de sua história com a trajetória do argentino. Os dois são pauta constante nas discussões de “quem é melhor” promovidas pelos amantes de futebol e cada um tem seu próprio fã clube, que os seguem independentemente do time no qual estejam.

“A rivalidade já foi, mas era uma rivalidade boa. Os torcedores gostavam bastante, mas quem gosta do Cristiano não precisa odiar o Messi, ou vice e versa. Somos dois bons, ou muito bons jogadores. Mudamos a história do futebol e continuamos a mudar, somos respeitados por todo mundo, isso é o mais importante”, afirmou Ronaldo em entrevista coletiva nesta quarta-feira, na cidade de Oeiras, onde os portugueses se preparam para os compromissos da Data Fifa de Setembro.

Após dominarem o futebol europeu nos últimos anos, a dupla vive uma nova realidade. Cristiano Ronaldo defende o Al-Nassr, da Arábia Saudita, e Messi é jogador do Inter Miami, dos Estados Unidos. Na visão do português, o momento atual de ambos ainda é bom, mas a situação deixa de alimentar a rivalidade. Quanto à relação entre os dois, ele garante que é das melhores, embora não possa se dizer que sejam amigos.

“Ele faz o caminho dele e eu faço o meu, independentemente de jogarmos fora da Europa. Ele tem se saído bem pelo que tenho visto e eu também tenho feito as coisas bem. Assim a gente continua, mas a rivalidade não… Eu não vejo as coisas assim. Compartilhamos o palco muitas vezes, 15 anos, e acabamos por ser, não digo amigos, pois nunca jantei com ele, mas somos colegas de profissão e nos respeitamos muito”, disse.

Ronaldo estará à disposição do técnico Roberto Martínez para os dois jogos das Eliminatórias da Eurocopa desta Data Fifa. O primeiro compromisso é contra a Eslováquia, às 15h45 (de Brasília) de sexta-feira. Depois, os portugueses encaram Luxemburgo, no mesmo horário, segunda-feira.