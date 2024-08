Cristiano Ronaldo cria canal de YouTube e já atinge a marca de mais de 5 milhões de inscritos - O Liberal

Em nova fase da vida, na Arábia Saudita, e depois de conquistar inúmeros títulos por onde passou, Cristiano Ronaldo resolveu dividir um pouco mais de sua experiência com os fãs ao criar um canal de Youtube, onde faz desafios com os filhos, mostra o seu lado mais “humano” ao lado Georgina Rodríguez e, claro, fala de futebol e das histórias vividas no esporte.

Assim que foi lançado, o canal foi o mais rápido a atingir a marca de 1 milhão de inscritos. Na tarde desta quarta-feira, o “UR Cristiano”, uma espécie de trocadilho que em português seria “Você é Cristiano”, já havia recebido 5,4 inscrições.

O canal conta com 18 vídeos, dos mais variados temas e com muitas curiosidades sobre o futebol. Ser youtuber é mais uma ambição do craque, que já tem inúmeros empreendimentos em seu nome, como marca de roupas, perfumes, óculos, hotelaria, curso de língua portuguesa e clínica para tratamento capilar.

Cristiano Ronaldo espera usar os vídeos para mostrar as adversidades que passou até se tornar um dos maiores do esporte. O craque espera que, além do entretenimento, as pessoas possam se identificar e até mesmo aprender com sua história de vida.

Apesar da nova conquista, Cristiano Ronaldo passou por uma frustração recentemente. Ele esteve em campo na goleada sofrida do Al-Nassr para o Al-Hilal, time de Neymar, por 4 a 1, na final da Supercopa da Arábia Saudita.

Aos 39 anos, o astro está na fase final de sua carreira, tendo acumulado passagens vencedoras por Sporting, de Portugal, Manchester United, da Inglaterra, Real Madrid, da Espanha, e Juventus, da Itália. Além de se tornar um dos principais nomes da seleção portuguesa, tendo sido campeão da Eurocopa, em 2016.

Seu auge, no entanto, foi no Real Madrid. No time espanhol, conquistou quatro títulos da Liga dos Campeões e dois do Campeonato Espanhol, além