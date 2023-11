Cristiano Ronaldo corrige árbitro e admite que não sofreu pênalti em empate do Al Nassr

Cristiano Ronaldo não esconde de ninguém que sonha em chegar aos mil gols na carreira. Mas mostrou nesta segunda-feira que ainda usa do Fair Play no futebol. Em jogo contra o Persepolis, o árbitro deu um pênalti em cima do camisa 7, mas ele afirmou que não foi tocado e o lance acabou impugnado.

Jogando em Riad pela fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia, o astro português caiu na área após carrinho do irianiano Soroush Rafiei logo aos dois minutos. O árbitro chinês Ning Ma marcou pênalti, mas o atacante reconheceu que não foi falta e pediu ao juiz que desmarcasse a penalidade.

Em um ato de fair play, Cristiano Ronaldo gesticulou com as mãos para deixar claro que não havia sido falta e se juntou aos atletas do adversário para pedir que o pênalti fosse anulado. “Não pênalti”, disse o astro. O árbitro, então, voltou atrás em sua marcação após revisão do VAR. A cena curiosa se tornou viral nas redes sociais.

O jogo terminou empatado em 0 a 0. O Al-Nassr lidera o Grupo E da competição asiática, com 13 pontos em cinco partidas e já está classificado por antecedência. O Persepolis é o segundo colocado, com oito. Al-Duhail, do Catar, com quatro, e Istiqlol, do Tajiquistão, com dois, completam a chave.

No Campeonato Saudita, o time de Cristiano Ronaldo é o vice-líder, com 34 pontos, quatro a menos que o Al-Hilal, equipe de Neymar e que está invicta no torneio. O astro português é o maior goleador da competição, com 15 gols.