Cristiano Ronaldo comunica a morte de seu filho recém-nascido: ‘maior dor’

Cristiano Ronaldo, astro português do Manchester United, divulgou nesta segunda-feira, um comunicado oficial anunciando a morte do filho recém-nascido, um dos gêmeos que ele e a namorada, Georgina Rodríguez, estavam esperando. Segundo a nota, o outro bebê do casal, uma menina, passa bem.

O próprio jogador do Manchester United publicou nota comentando sobre o ocorrido – Foto: Dave Thompson / Associated Press / Estadão Conteúdo

“É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebé. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebé nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade. Gostaríamos de agradecer aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio disponibilizado. Estamos devastados e pedimos privacidade neste momento tão difícil. Nosso menino, és o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre”, diz o comunicado assinado por Cristiano e Georgina.

O astro português anunciou em outubro do ano passado que ele e Georgina seriam pais novamente e estavam esperando gêmeos. O anúncio veio através de uma foto do casal segurando a imagem do ultrassom de Georgina. Cerca de dois meses depois, eles compartilharam nas redes sociais imagens de um chá revelação anunciando o sexo dos bebês.

Além da bebê recém-nascida, cujo nome ainda não foi revelado, Cristiano e Georgina são pais de Alana Martina, nascida em 2017. No mesmo ano, o atacante português virou pai dos gêmeos Matteo e Eva, nascidos por uma barriga de aluguel. Ele também é pai de Cristiano Ronaldo Júnior, de 12 anos, mas a identidade da mãe nunca foi revelada.