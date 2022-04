Cristiano Ronaldo agradece apoio da torcida do Liverpool

Cristiano Ronaldo usou as redes sociais nesta quinta-feira para agradecer ao comovente ato de apoio realizado por torcedores do Liverpool na última terça, no Anfield. O time da casa goleou o Manchester United por 4 a 0, mas o que ficou marcado foi o momento em que a torcida mostrou estar junto com o craque, atualmente vivendo o drama de ter perdido, no nascimento, o menino de seu casal de gêmeos.

Os torcedores do time rival esperaram o sétimo minuto de jogo, em referência ao número usado por Ronaldo, para puxar palmas e cantar o clássico “You’ll never Walk alone” em homenagem ao atacante, que não esteve em campo. No Instagram, ele compartilhou um vídeo do ato e agradeceu. “Um mundo um esporte uma família global. Obrigado, Anfield. Eu e minha família jamais esqueceremos esse momento de respeito e compaixão”, escreveu.

Os aplausos foram acompanhados no gramado por aqueles que não estavam jogando, como o técnico Jürgen Klopp. Nas arquibancadas, foi possível ver até um torcedor do Liverpool estendendo uma camisa do United estampada com o nome e o número do craque português.

Cristiano Ronaldo comunicou publicamente a morte do bebê recém-nascido na segunda-feira, um dia antes da partida. Em nota oficial, explicou que a menina do casal de gêmeos esperado por sua namorada, Georgina Rodríguez, nasceu viva. Mais tarde, foi informado que a bebê está saudável.

De luto, o jogador não foi relacionado para a partida de terça. Um dia depois, na quarta-feira, voltou aos treinamentos. Imagens mostram ele entrando nas instalações do clube, em Carrington, com um semblante abatido, no banco de trás do carro. Apesar disso, ainda não há uma previsão para que ele volte a participar de um jogo.